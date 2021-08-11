Кто в Тбилиси будет размещать наружную рекламу – мэр о деталях аукциона

Право на размещение наружной рекламы в столице сроком на 15 лет на аукционе выкупила компания "Алма" за 34 миллиона лари

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Право на размещение наружной рекламы в столице Грузии на 15 лет продано двумя лотами за 34 миллиона лари (10,9 миллиона долларов), заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства в среду.

По информации Каладзе, в аукционе на размещение наружной рекламы на муниципальной собственности в Тбилиси участвовали два заинтересованных бизнес-субъекта. Стартовая стоимость приватизационного права составила 32 миллиона лари. В результате победу в торгах одержала компания "Алма".

"Право на размещение рекламы на 15 лет было продано двумя лотами на общую сумму 34 миллиона лари, которые муниципалитет получит в течение следующих десяти дней после подписания соответствующего соглашения. Как только договор будет оформлен, компания обязана перечислить эту сумму в бюджет столицы", – сообщил Каладзе.

По словам мэра, полученный в результате аукциона доход мэрия направит на реализацию различных проектов в столице.

Градоначальник отметил, что торги прошли в конкурентной среде. Работа над условиями аукциона длилась несколько месяцев, и процесс был публичным, заинтересованные лица контактировали с сотрудниками мэрии, вице-мэром, был проведен ряд встреч.

Проведение аукциона было необходимостью, так как в текущем году истекает 12-летний срок у компании, которая размещает наружную рекламу в столице. Это право компания получила в 2009 году.

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