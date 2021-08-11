Для предотвращения утечки кадров в частный сектор тбилисским чиновникам увеличат зарплаты

Мэр столицы Каха Каладзе распорядился начать работать над вопросом с тем, чтобы с первого января уже можно было повысить зарплаты госслужащим

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Госслужащим в Тбилиси с января будут повышены зарплаты, обещает мэр столицы Каха Каладзе.

В начале августа премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства заявил, что госслужащим поднимут зарплаты с 1 января, а также будут удвоены зарплаты мэров.

Каладзе поручил своим заместителям в тесном сотрудничестве с центральным правительством активно работать над этим вопросом, чтобы с января следующего года уже можно было повысить зарплаты.

"Мы много раз об этом говорили и даже перед пандемией приняли решение повысить зарплаты, однако нынешняя ситуация в корне изменила наши планы", – заявил мэр.

По словам Каладзе, цель мэрии – максимально приблизить существующие в госсекторе ставки к ставкам в частном секторе, связать эти два показателя между собой и сделать рост заработной платы постоянным. Он отметил, что госсектор не может конкурировать с частным сектором по оплате труда, а это приводит к оттоку квалифицированных кадров.

"У нас возникают проблемы, когда квалифицированный персонал часто переходит на работу из государственного сектора в частный, потому что существующие зарплаты не могут конкурировать с частным сектором. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы заработная плата людей, работающих на госслужбе, была ближе к частному сектору", – сказал Каха Каладзе.

В Грузии зарплата чиновников зависит от их класса. Всего таких классов 12.

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