В Метехском тоннеле в Тбилиси начались профилактические работы

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. В Метехском тоннеле в Тбилиси начались масштабные плановые профилактические работы, сообщает пресс-служба мэрии столицы.
Территория тоннеля была очищена от мусора, приведены в порядок внутренний и внешний периметры.
Сотрудники эксплуатационного департамента внешнего освещения, поменяли старое освещение. В тоннеле также отлажена электросеть и установлены 350 единиц LED-освещения.
На 810 квадратных метрах обновлены разделительные линии и обозначены обочины.
На месте была мобилизована спецтехника, на работах было занято 150 сотрудников "Тбилсервис групп".
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