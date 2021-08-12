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Работы в Метехском тоннеле

В Метехском тоннеле в Тбилиси начались профилактические работы

photo: press-service of Tbilisi City Hall
Тбилиси
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На обновлении и благоустройстве Метехского тоннеля работают 150 сотрудников "Тбилсервис групп" и спецтехника

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. В Метехском тоннеле в Тбилиси начались масштабные плановые профилактические работы, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Территория тоннеля была очищена от мусора, приведены в порядок внутренний и внешний периметры.

Мэр столицы Грузии Каха Каладзе
photo: Tbilisi City Hall / FB
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Сотрудники эксплуатационного департамента внешнего освещения, поменяли старое освещение. В тоннеле также отлажена электросеть и установлены 350 единиц LED-освещения.

На 810 квадратных метрах обновлены разделительные линии и обозначены обочины.

На месте была мобилизована спецтехника, на работах было занято 150 сотрудников "Тбилсервис групп".

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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (909)
Теги:
Грузия, Мэрия Тбилиси

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