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Газовая плита

Тысячи семей в Тбилиси останутся без газа на день

photo: Pixabay / PhotoMIX-Company
Тбилиси
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Sputnik Грузия
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Отключение газа планируется жителям VII микрорайона Глдани и частных домов на улице Хизанишвили с 10:00 до 17:00

ТБИЛИСИ, 19 авг – Sputnik. Четыре тысячи абонентов газоснабжающей компании Tbilisi Energy в пятницу останутся без газа, сообщает газоснабжающая компания.

Неудобства коснуться жителей окраинного района Глдани из-за ремонта газопровода после обновления одного из скверов в районе.

Отключение газа планируется жителям VII микрорайона Глдани и частных домов на улице Хизанишвили с 10:00 до 17:00.

Подача газа возобновится к 22:00. Компания просит жителей района проследить, чтобы все газовые приборы до возобновления подачи были отключены во избежание утечки.

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