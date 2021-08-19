Тысячи семей в Тбилиси останутся без газа на день

Отключение газа планируется жителям VII микрорайона Глдани и частных домов на улице Хизанишвили с 10:00 до 17:00

ТБИЛИСИ, 19 авг – Sputnik. Четыре тысячи абонентов газоснабжающей компании Tbilisi Energy в пятницу останутся без газа, сообщает газоснабжающая компания.

Неудобства коснуться жителей окраинного района Глдани из-за ремонта газопровода после обновления одного из скверов в районе.

Отключение газа планируется жителям VII микрорайона Глдани и частных домов на улице Хизанишвили с 10:00 до 17:00.

Подача газа возобновится к 22:00. Компания просит жителей района проследить, чтобы все газовые приборы до возобновления подачи были отключены во избежание утечки.

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