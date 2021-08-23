"Тбилсервис групп" подписала договор с рабочими

Забастовка сотрудников компании началась 6 августа, и они выдвинули семь требований, среди которых было увеличение зарплат в два раза и обновление техники

ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Переговоры между работниками и администрацией компании по уборке грузинской столицы "Тбилсервис групп" завершились подписанием соглашения, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси.

Документ подписали глава компании Ромео Микаутадзе, и руководитель профсоюза работников обслуживания, коммунальной и банковской сферы Акакий Гвалия.

"Несколько недель консультаций между профсоюзами и "Тбилсервис групп" закончились, и мы достигли договоренности по всем пунктам, поставленным забастовщиками", - сказал Микаутадзе.

Забастовка сотрудников компании началась 6 августа. Они выдвинули семь требований, среди которых было увеличение зарплат в два раза и обновление техники. Уже на второй день стало известно, что руководство согласилось выполнить шесть требований, поэтому забастовка прекратилась.

Компания обещает повысить зарплаты своим сотрудникам с 1 января 2022 года. Также с сентября будет пополняться запас специальных униформ.

Кроме того, подписанное между сторонами соглашение затрагивает и средства, необходимые для страхового пакета, обучения, повышения квалификации работников, а также различных культурных мероприятий.

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