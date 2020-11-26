Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 26 ноября

Число инфицированных COVID-19 в мире продолжает расти, только за последние сутки выявлено более полмиллиона новых случаев заражения

ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 26 ноября составило 59 481 313 человек, скончались1 404 542, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В Северной и Южной Америке выявлено с начала пандемии 25 223 599, в Европе – 17 516 493, в Азии – 10 524 941.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 527 326, скончались 9 989 человек.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 60 333 049 выявленных случаях инфицирования и 1 420 462 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Коронавирус в США

По данным университета, медики в США за последние 24 часа зарегистрировали более 178 тысяч новых случаев заражения, скончались 2 216 человек. По информации университета, с начала эпидемии в США зафиксировали почти 13 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались 262 тысячи человек. Выздоровели более 4,6 миллиона инфицированных.

Глава Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд заявил, что вакцина от коронавируса, вероятно, станет доступна в США к середине декабря. Он предупредил, что она будет доступна "в иерархическом порядке", то есть, сначала начнут вакцинировать жителей домов престарелых, работников здравоохранения и лиц с высоким уровнем осложнений.

Коронавирус в Индии и Бразилии

Индия находится на втором месте в мире по числу зараженных коронавирусом. Согласно последним данным минздрава, всего в стране выявлено 9,22 миллиона случаев коронавируса. При этом болезнь победили более 8,6 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 135 тысяч человек.

В Бразилии, которая идет вслед за Индией, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в за последние 24 часа увеличилось на 47,8 тысячи и составило 6,17 миллиона. Вылечились в общей сложности более 5,5 миллиона человек. За сутки скончались 654 пациента, общее число погибших достигло 171 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.

Ситуация в мире

Во Франции за сутки зарегистрированы 16 282 новых случая коронавируса, с начала эпидемии – 2,17 миллиона человек заболели коронавирусом в стране. Число погибших выросло до 50 618, сообщает санитарное агентство страны Sante Publique. Президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении к нации заявил, что пик второй волны эпидемии преодолен.

Число выявленных случаев коронавируса в Израиле выросло за сутки на 811, до 332 тысяч, скончался 1 пациент с таким диагнозом, общее число умерших в стране с начала пандемии составило 2 826, сообщает министерство здравоохранения.

Число выявленных случаев коронавируса в Беларуси за минувшие сутки выросло на 1 496, до 128 тысяч, умерли еще семь человек, всего с момента распространения в стране инфекции скончались 1 119 пациентов, сообщила пресс-служба минздрава республики.

Число выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на 13 882, скончались еще 229 человек, сообщил во вторник министр здравоохранения страны Максим Степанов. По его словам, за все время пандемии на Украине заболели 661 858 человек, выздоровели 307 778 человек, летальных случаев – 11 492.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 25 ноября правительственного сайта StopCov, в Грузии коронавирус диагностирован у 114 889 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, 95 581 пациент выздоровели, 1 085 скончались.

В карантине к этому времени находятся 2 071 человек, в стационарах под наблюдением медиков – 6 145, в ковид-гостиницах – 3 723.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре и превышает три тысячи.

Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране вынудило правительство ввести новые ограничения. С 9 ноября в семи крупных городах Грузии введен запрет на передвижение с 22:00 до 05:00 часов как для пешеходов, так и для автотранспорта.

Запрет на передвижение касается жителей Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти. В случае нарушения установленной меры предполагается штраф в размере двух тысяч лари.

Кроме того в семи крупных городах временно закрываются частные и муниципальные детские сады, а в автобусах и метро запрещаются стоячие места. Соблюдение ограничений будут контролировать водители и полицейские. Время ожидания транспорта для жителей увеличится, но люди будут находиться в масках на улице, что ограничит вероятность распространение коронавируса.

По материалам мировых СМИ