Мнения экспертов о соперниках сборной Грузии по отборочному циклу ЧМ-2022

По итогам жеребьевки отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре сборная Грузии попала в группу "В", где ее соперниками будут команды Испании, Швеции, Греции и Косово

Sputnik Грузия решил узнать мнения экспертов о перспективах грузинской команды в столь непростой группе.

Сандро Цнобиладзе – спортивный журналист и футбольный комментатор:

"На мой взгляд группа "В", в которую попала сборная Грузии, – самая сложная в отборе на ЧМ-2022. Я даже не представляю какую цель можно ставить перед командой. То, что мы не выйдем из этой группы – это однозначно. Особой разницы между третьим и четвертым местом я не вижу. Ну, может быть, чуть улучшим рейтинг, но в данном случае это не принципиально".

Цнобиладзе поделился своим мнением и о приблизительном раскладе сил.

"Вполне логично, что Испания – однозначный фаворит группы, как команда из первой корзины. Швеция, наверное, одна из сильнейших команд второй корзины. Они играют в очень атлетичный, жесткий футбол. Их манера очень неудобна для сборной Грузии. У них в какой-то степени идет смена поколений, но в целом на игре это не сильно отражается. Чуть хуже дела со сменой поколения происходят в Греции, но это не значит, что "эллины" будут без боя сдаваться. Тем более, статистика личных встреч в их пользу. Что касается самой "слабой" сборной Косово – далеко не факт, что мы заранее можем рассчитывать на шесть очков в играх с этой командой", – отметил журналист.

На фоне не совсем удачной жеребьевки особенно остро стал вопрос и о главном тренере национальной команды.

© Sputnik / STRINGER Сборная Грузии по футболу во время матча с командой Дании

"Я даже не знаю, кто в такой ситуации согласится возглавить сборную Грузии. Как я уже сказал, из этой группы мы не сможем отобраться на ЧМ. Любой специалист, который станет у руля национальной команды, будет это понимать. Так что ситуация у ФФГ (Федерация футбола Грузии – ред.) очень непростая", – заключил Цнобиладзе.

Валерий Капанадзе, спортивный журналист:

"Можно сказать, что с жеребьевкой откровенно не повезло. Со Швецией и Косово наша сборная никогда не встречалась, а у Испании и Греции мы никогда не выигрывали в официальных матчах. Говорить о каких-то задачах и целях на этот отбор не имеет смысла. Нужно эти матчи использовать для подготовки сборной к следующему розыгрышу Лиги наций УЕФА. Но команда, скорее всего, возьмет курс на омоложение. Многим лидерам сборной уже сейчас за 30, через два года большинство футболистов подойдут к 30-летней отметке. Есть талантливая и перспективная молодежь, которую постепенно нужно готовить к будущим баталиям".

Sputnik Грузия интересно было узнать мнения не только профессионалов. Болельщики – неотъемлемая часть футбола. Есть среди них и такие, которые не пропускают ни одного матча национальной сборной. Даже в ситуации, когда на трибуны никого не пускают, они собираются около стадиона в любую погоду и поддерживают свою команду. Один из таких фанатов Георгий Горгаслидзе – болельщик с более чем 20-летним стажем.

© Sputnik / STRINGER Матч между сборными Грузии и Ирландии по футболу

"Безусловно, это непростая группа. Вряд ли получится бороться с Испанией за первое место, но за вторую строчку можно постараться. Во всяком случае мне бы так хотелось. Но, думаю, третье место в группе тоже можно будет считать успехом", – сказал Горгаслидзе.

Жеребьевка состоялась. Говорить сейчас о том, как пройдет отборочный цикл – это все равно, что гадать на кофейной гуще. Подождем до конца марта 2021 года, и уже тогда начнем делать выводы по факту.