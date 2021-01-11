Радужные перспективы: сколько будет стоить нефть в 2021 году

Стоимость нефти – на наивысшем уровне за восемь месяцев. Так рынок отреагировал на новости о вакцинах и решение ОПЕК+

Аналитики ждут оживления мировой экономики, снятия ограничений и роста спроса на черное золото. Как высоко могут подняться котировки в наступившем 2021 году — в материале корреспондента РИА Новости Натальи Дембинской.

Умеренное улучшение

В 2020-м мировой нефтяной рынок пережил несколько волн падения. Сказался комплекс факторов, главные из которых — перепроизводство сырья при резком падении спроса, а также пандемия и повсеместные ограничения. Только за март нефть подешевела более чем в два раза.

Однако в конце осени рынок получил мощный импульс — новости об успешных испытаниях западных вакцин, исход президентских выборов в США. Джо Байден — сторонник зеленых технологий и, в отличие от Дональда Трампа, не собирается поддерживать американских нефтяников.

Борьба с коронавирусом усиливается, становясь все более успешной. Оценки спроса на нефть в 2021-м будут скорректированы в сторону увеличения, полагает Reuters.

Впрочем, несмотря на оптимизм, положение по-прежнему нестабильное. Международное рейтинговое агентство Fitch ждет восстановления спроса на нефть только при условии быстрого прогресса в вакцинации населения. И, по мнению аналитиков, улучшения будут "умеренными".

ОПЕК+ удивила

В начале декабря страны альянса ОПЕК+ решили увеличить добычу в январе на 500 тысяч баррелей в сутки. Дальнейшее определят по итогам ежемесячных министерских заседаний. При этом срок действия новых договоренностей не установили.

Котировки сразу взлетели до восьмимесячного максимума, Brent уверенно приближается к 50 долларам за баррель. И рубль несколько укрепился.

Решение ОПЕК+ кажется неожиданным — ведь вторая волна пандемии еще не закончилась и спрос восстанавливается медленно. Однако согласованное увеличение — лишь четверть того, что ожидали в январе. Для игроков это сигнал: альянс рассчитывает на оживление рынка и в то же время готов в любой момент ограничить производство.

"Компромисс заключается в том, что мы постепенно, равными шагами, восстанавливаем добычу до уровня, который предусмотрен соглашением. Я надеюсь, что это произойдет в течение квартала", — разъяснил вице-премьер России Александр Новак.

Неясная ситуация

Аналитики указывают: вариант плавного увеличения добычи, одобренный ОПЕК+, выгоден России, не способной быстро расширить производство из-за технологических особенностей и растянутой инфраструктуры. Однако в начале года предложение нефти может оказаться избыточным.

"В апреле добыча увеличится уже на два миллиона баррелей в сутки при прогнозируемом повышении спроса на второй квартал лишь до 96,1 миллиона. Опережение роста предложения над спросом после 1 января означает, что максимальные котировки Brent на горизонте ближайших пяти месяцев были именно в декабре", — отмечает Евгений Миронюк, аналитик "Фридом Финанс".

В компании прогнозируют котировки в диапазоне 40-60 долларов в течение года — в зависимости с эффектом от вакцинации и снятия трансграничных ограничений.

Впрочем, любые неприятные сюрпризы способны изменить ситуацию. Ведь не все производители нефти входят в альянс — и им ничто не мешает наращивать добычу.

Например, США увеличили производство в последние месяцы на миллион баррелей. "Исходя из этого, в первом квартале цена на нефть может снизиться до 40-42 долларов, а дальше все зависит от того, в каком состоянии мировые державы выйдут из пандемии", — указывает ведущий аналитик QBF Олег Богданов.

"Нефтяные котировки в 2021-м представляются в диапазоне 37-42 доллара за баррель. Давление на цены окажут продолжающаяся пандемия и ее последствия, а также возможное стремление участников ОПЕК+ нарастить добычу для пополнения своих бюджетов", — добавляет Владимир Волков, директор казначейства РГС Банка.

До шестидесяти

С другой стороны, ведущие американские банки предсказывают взлет нефти до 60 долларов, Goldman Sachs — даже до 65. При этом зимой потребление сократится на три миллиона баррелей в сутки, что лишь частично компенсируется спросом на отопление и закупками Китая, пока лучше всех справляющегося с коронавирусом.

"Но зимние проблемы — лишь небольшое препятствие на пути нефтяного рынка к нормализации, как и вторая волна COVID-19", — пишут аналитики банка в обзоре.

Bank of America (BofA) прогнозирует рост Brent до 60 долларов к концу первого полугодия. Эксперты ждут отмены ограничений на передвижение из-за массовой вакцинации на Западе.

Спрос на топливо, обеспечивающий более половины мирового потребления нефти, создаст дефицит в 1,6 миллиона баррелей в сутки, полагают в BofA. Откроются коммерческие хранилища, накопившие излишки на миллиард баррелей. Средняя цена нефти за год составит 50 долларов, говорится в обзоре банка. Однако не стоит забывать, что один из ключевых рисков — снятие санкций с Ирана, вероятное при Байдене, и быстрое возвращение иранских баррелей на мировой рынок.