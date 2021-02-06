Стволовые клетки для лечения COVID-19? Медицина будущего и опыт Грузии

Можно ли лечить стволовыми клетками вирус, которые унес жизни уже 2,2 миллиона людей на планете, и что предпринимают в этой области ведущие специалисты мира, разбиралась колумнист Sputnik Грузия

Тогда, когда мир казался почти непобедимым, вооруженным современными технологиями и умнейшими учеными, вспыхнула эпидемия коронавируса. Она парализовала всю планету, перекрыла дыхание и жизненные функции экономики. Инфекцию на сегодняшний день выявили почти у 105 миллионов человек в мире, из них 2,2 миллиона скончались.

Грузия в ноябре-декабре пережила настоящий эпидемиологический шок, когда в день выявляли по 4-5 тысяч новых случаев и попасть к врачу или в стационар было практически невозможно. Сейчас ситуация стабилизировалась, однако коронавирус никуда не ушел и, как видно, будет с человечеством еще долго.

Сегодня ученые всего мира ломают голову, как спасти мир от инфекции и защититься от будущих пандемий, которые, по словам специалистов, не так уж за горами.

Вакцина – главное оружие против любых пандемий, единогласно соглашаются специалисты, однако новые методы и лекарства также могут внести не менее важную лепту в борьбе с подобными инфекциями. Мир оказался перед необходимостью развития медицины и поиска новых решений, среди которых и использование стволовых клеток пуповинной крови.

Лечение стволовыми клетками – миф или спасение >>>

Медицинский директор банка пуповинной крови в Тбилиси "Джеокорд", руководитель Департамента клеточной терапии медицинского центра имени Мардалеившили, медицинский доктор медицинского университета Лубека (Германия) Гоча Шатиришвили в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия рассказал о последних достижениях в области лечения тяжелых пациентов с коронавирусом стволовыми клетками, о новейших исследованиях, прорывах и о том, как может выглядеть медицина будущего.

Что такое стволовые клетки?

Стволовые клетки – это молодые несозревшие клетки, которые существуют в организме человека со дня зачатия до последнего дня жизни, но самое большое количество этих уникальных клеток встречается в пуповинной крови новорожденного. Стволовые клетки имеют способность самообновления.

photo: courtesy of Geocord Банк пуповинной крови в Тбилиси "Джеокорд"

Пуповинная кровь – это биологический остаток, который остается в плаценте после рождения ребенка. Шанс сохранить стволовые клетки своему ребенку дается только один раз в жизни – во время родов. Если этого не происходит – и пуповина, и плацента уничтожаются. Стволовые клетки можно хранить от 10 до 30 тысяч лет в жидком азоте при температуре ниже -160°C.

- В первую очередь, огромное спасибо за то, что согласились на интервью и нашли для нас время в вашем плотном графике. Сейчас тематика коронавируса волнует всех и, безусловно, очень интересно узнать, можно ли использовать стволовые клетки в лечении коронавируса? Мы все слышали и уже хорошо знакомы с плазмаферезом, который используется в тяжелых ковидпациентах, однако он содержит антитела к вирусу и в этом заключается суть его эффективности. Как работают стволовые клетки в данном случае и насколько эффективно их использование в лечении инфицированных пациентов?

- Побороть коронавирус удастся с помощью вакцины и эффективных антивирусных медикаментов. А использование стволовых клеток целесообразно во время тяжелейшего осложнения коронавируса – среди пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом. 5% случаев коронавируса являются критическими и в это время пациентов лечат в блоке интенсивной терапии, подключают к аппарату искусственной вентиляции легких. Дыхательная недостаточность, вызванная острым респираторным дистресс-синдромом, является ведущей причиной летальных исходов во время коронавируса.

photo: courtesy of Geocord Медицинский директор банка пуповинной крови в Тбилиси Джеокорд Гоча Шатиришвили

Давайте сначала разберемся, что происходит в это время. Дистресс-синдром вызывает гиперреакцию иммунной системы, так называемый цитокиновый шторм. Развивается недостаточность органов, поднимается температура, цитопения (дефицит одного или нескольких различных видов клеток крови – ред.). Этот синдром встречается и во время других заболеваний: пневмонии, сепсиса, гриппа и так далее. Дело в том, что в это время провоспалительные цитокины вырабатываются в большом количестве, что повреждает альвеолы легких, происходит отек стенок, а в результате нарушается обмен кислорода и углекислого газа, и развивается дыхательная недостаточность.

Возникает необходимость подключения пациента к аппарату искусственного дыхания. В это время подавление патологически активизированной иммунной системы положительно влияет на пациента.

Мезенхимальные стволовые клетки (это популяция мультипотентных клеток, способных трансформироваться в различные типы зрелых клеток, включая жировые, костные, хрящевые, мышечные и нервные клетки – ред.), которые есть как в пуповинных тканях, так и пуповинной крови, имеют функцию иммунорегулятора. Они активируют так называемые регуляторы Т-лимфоциты и М2 макрофаги, что вызывает снижение моноцитов, нейтрофилов, естественных клеток-убийц и в результате выделение воспалительных цитокинов снижается. Благодаря этому острый респираторный дистресс-синдром начинает исчезать и состояние пациента улучшается.

- В Грузии пациенты часто умирали по этой причине. Стволовые клетки при дистресс-синдроме – это апробированный метод или пока на фазе изучения? Уже использовали этот метод в ковид-пациентах?

- В июне 2020 года была опубликована статья, авторами которой были специалисты университетов Emory University (США), The University of Miami (США), Duke University (США) и Mayo Clinic (США). В ней авторы рассматривали действие стволовых клеток против коронавируса. Этот метод окончательно не апробирован, однако на сегодняшний день проведены несколько десятков исследований в вопросе лечения коронавируса стволовыми клетками в США, Великобритании, Китае, Израиле, Франции, Испании, Австралии, Индонезии, Египте, Иордании, Мексике.

FB / Geocord Стволовые клетки

В Израиле исследователи компании Pluristem Therapeutics Inc. с помощью мезенхимальных стволовых клеток сумели спасти семерых пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом. На сегодняшний день эта компания ведет клиническое исследование на 140 пациентах, в том числе в США и Германии. В Центре исследования диабета Майами исследование провели на 24 пациентах с двусторонней пневмонией легких.

В Калифорнии исследовали 40 пациентов, а в Китае (Пекине и Ухане) сто пациентов. Это было исследование высшего стандарта, рандомизированное клиническое исследование (когда пациенты распределяются по группам лечения случайным образом и имеют одинаковую возможность получить исследуемый или контрольный препарат (препарат сравнения или плацебо – ред.). Исследование завершилось в октябре-ноябре и сейчас анализируются результаты.

Использование стволовых клеток в лечении дистресс-синдрома, вызванного коронавирусом изучают и в Техасе в центре MD Anderson среди 70 пациентов. Также изучают роль естественных клеток-убийц в лечении коронавируса.

Дело в том, что врожденным навыком этих клеток является уничтожение инфицированных вирусом клеток. Компания Celularity в США проводит исследование на 86 пациентах. Используются активизированные NK клетки пуповинной крови, как мы их называем CYNK-001.

Действие естественных клеток на вирус является неспецифическим. Это означает, что эти клетки будут эффективными и в случае других вирусов, в том числе и в отношении тех, которые в будущем могут вызвать новые пандемии.

photo: courtesy of Geocord Банк пуповинной крови в Тбилиси "Джеокорд"

- В Грузии зафиксированы случаи мультисистемного воспалительного синдрома MIS-A, который чаще встречается среди детей. У него много симптомов и один из них похож на синдром Кавасаки. Могут ли стволовые клетки помочь и в этом случае?

- По нашей информации, на сегодняшний день стволовые клетки не применяются для лечения синдрома Кавасаки, однако исследования, проведенные на мышах японскими учеными в 2020 году, показали, что мезенхимальные стволовые клетки эффективны и защищают сосуды от развития васкулитов. Это объясняется антивоспалительной и иммунорегулирующей функцией стволовых клеток. Не так уже и редко васкулит во время синдрома Кавасаки не поддается рутинному лечению и поэтому не исключено, что в будущем стволовые клетки будут занимать свое место в лечении данного заболевания.

- Насколько увеличилось в Грузии количество людей, желающих сохранить пуповинную кровь своих детей? Какова статистика?

- Можно сказать, что это число остается стабильным в Грузии. В Грузии хранится пуповинная кровь больше 1% новорожденных, а в Тбилиси эта цифра достигает 3%. Это неплохой показатель, поскольку в США этот показатель достигает только 3%, Канаде – 2,3%, Германии – 0,7%, Украине – 0,6% и в России – 0,3%. В Грузии "Джеокорд" существует уже 15 лет и за это время тысячи семей сохранили своему ребенку пуповинную кровь.

- В предыдущем интервью, которое вы дали Sputnik Грузия несколько лет назад, вы назвали стволовые клетки медициной будущего. Что изменилось за эти несколько лет? Какие прорывы на пути к медицине будущего?

- Исследования в направлении аутизма и церебрального паралича начались около 15 лет назад. В Университете Дюка исследованиями руководит Джоан Курцберг, это ведущий врач мира в трансплантации пуповинной крови. Она принимала участие в первой трансплантации пуповинной крови в 1988 году.

Стволовые клетки пуповинной крови улучшают функционирование поврежденного во время аутизма и церебрального паралича мозга, происходит усиление способности восстановления нервных клеток мозга, улучшается кровоснабжение мозга.

Во время аутизма в мозгу наблюдаются воспалительные процессы, а антивоспалительная иммунорегуляция играет положительную роль в лечении. Моноциты пуповинной крови играют роль нейропротекторов, что очень важно во время лечения обоих заболеваний.

В течение последних лет начались исследования стволовых клеток для проведения иммунотерапии рака. Имумнотерапия опухолей – это регулирование иммунной системы для усиления действия организма против рака.

Пуповинная кровь содержит разные клетки иммунной системы. С их помощью можно получить активизированные противораковые клетки. С помощью размножения этих клеток в соответствующих условиях можно получить нужные для иммунотерапии клетки.

Для иммунотерапии пациентов можно лечить и их собственными активизированными клетками иммунной системы, но часто бывает так, что тяжелое общее состояние пациента не дает возможность собрать 100-200 мл крови и лимфоцитов в достаточном количестве. Именно поэтому пуповинная кровь в данном случае является хорошей альтернативой.

В крупнейшем центре мира по изучению раковых заболеваний MD Anderson в США изучают использование стволовых клеток в лечении меланомы, рака горла и ротовой области, репродуктивной системы женщины и мужчины, рака мягких тканей, мезотелиомы, рака щитовидной железы, гортани, кожи, мочевых путей, кости и так далее.

Китайские врачи лечили стволовыми клетками пациентов с последними стадиями рака толстой кишки, яичников, желудка, печени, панкреаса, легких и гортани. В результате лечения у двух пациентов с раком печени и гортани опухоль полностью исчезла. В десяти пациентах была зафиксирована стабилизация состояния. Только в случае одного пациента было зафиксировано прогрессирование заболевания.

Использование пуповинной крови в иммунотерапии рака новое, но очень перспективное направление. Оно в ближайшем будущем станет важным компонентом противоракового лечения.

- Скольким детям помогла пуповинная кровь в Грузии и конкретно при каких заболеваниях? Безусловно, интересно узнать и о полученном результате?

- На сегодняшний день у нас есть пять пациентов в Грузии, в отношении которых мы использовали пуповинную кровь. Это пациенты с аутизмом и церебральным параличом.

Пациенты с аутизмом, которые в возрасте 5-6 лет вообще не говорили, заговорили через несколько недель после трансплантации стволовых клеток. Они также начали рисовать, писать, решать арифметические задачи. Они пошли в школу и сегодня довольно успешно учатся. Что касается поведения, то этот фактор тоже решен в положительную сторону. Теперь в их лексике несколько сотен слов. Продвижение зафиксировано и в результатах их психологических тестов, я имею в виду так называемые тесты ADOS и Vineland.

Что же касается пациента с церебральным параличом, то ему несколько месяцев назад провели трансплантацию стволовых клеток его сестры. Никаких побочных эффектов или регресса нет. По первичным оценкам, его состояние улучшилось. Полная медицинская оценка его положения будет проведена спустя год после лечения. Так что все впереди, это мир медицины и он не имеет права стоять на месте.