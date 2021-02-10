Движение вверх: как долго будет дорожать нефть

На нефтяном рынке — оптимизм. Котировки превысили 61 доллар за баррель. Отрасль восстанавливается после кризисного года

Аналитики прогнозируют плавный подъем на фоне растущего спроса — в первую очередь за счет азиатских стран, где не спешат переходить на зеленую энергетику. Впрочем, ситуацию могут изменить ЕС и Япония.

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О том, как будут развиваться события, — в материале корреспондента РИА Новости Ирины Бадмаевой.

Пандемия подкосила цены на черное золото

Нефтяная отрасль сильно пострадала от пандемии. Приостановили работу промышленные предприятия, сократились перевозки и авиасообщение. Рухнул спрос на топливо — основной нефтепродукт.

Поэтому странам — участницам ОПЕК+ пришлось резко сокращать добычу. Например, России — на 8,5%, о чем сообщил в декабре вице-премьер Александр Новак на встрече с Владимиром Путиным. Зато цены поднялись с 20 долларов за баррель в конце апреля до 40 к середине июня. Помимо ОПЕК+, добычу уменьшил Иран — с 2,8 миллиона баррелей в сутки до 0,3 миллиона — из-за американских санкций.

В декабре за баррель давали уже 52 доллара. Затем произошел откат на фоне новостей о новом штамме коронавируса и очередных ограничениях.

Сейчас спрос восстанавливается. Оптимизм рынку внушает масштабная вакцинация, сулящая снижение заболеваемости и отмену локдауна в ряде стран. В феврале котировки стабильно растут. Brent пробила планку в 61 доллар. Последний раз такая цена была 7 января прошлого года.

ОПЕК — всему голова

При этом ОПЕК ежемесячно пересматривает квоты, реагируя на баланс спроса и предложения. "Такой подход действует успокаивающе на участников рынка. Они рассчитывают на поддержку картеля в случае неэффективности вакцин и медленного возвращения экономики к доковидному уровню", — отмечает Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами.

Страны ОПЕК+ отказались от предложения повысить с января добычу на два миллиона баррелей в сутки. Впрочем, России и Казахстану разрешили немного увеличить производство. Остальные добровольно уберут с рынка в феврале-марте 1,425 миллиона баррелей в день. Причем миллион приходится на Саудовскую Аравию. На фоне этих обещаний нефть продолжает дорожать.

Однако аналитики не ждут бурного роста. Скажутся сразу несколько факторов. Прежде всего — запасов по-прежнему предостаточно, в хранилищах по всему миру скопилось более миллиарда баррелей.

Тем временем поставки увеличивает Ливия. Не исключено, что на рынок хлынет сырье из Ирана. "Ливийская нефть способна поглотить увеличивающийся спрос, а иранская вынудит ОПЕК+ скорректировать политику. Но это случится, если Вашингтон и Тегеран урегулируют разногласия", — говорит Коган.

Он полагает, что в ближайшие месяцы нефть будет торговаться в диапазоне 52-65 долларов.

Азиаты поддержат нефтяной рынок

Поддержат рынок азиатские страны, где экономика восстанавливается опережающими темпами. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что в 2021-м в Китае спрос вырастет на 745 тысяч баррелей в сутки, в Индии — на 380 тысяч.

Более того, китайским и индийским нефтеперерабатывающим заводам может потребоваться больше топлива, чем ожидается. В этих странах не торопятся переходить на зеленую энергетику.

"Пока самолеты и суда не пользуются альтернативными источниками энергии, о замене нефти не может быть и речи. Поэтому прогноз Минэнерго США о подорожании сырья к 2050 году до 173 долларов вполне реалистичен. Это больше исторического максимума 2008-го (147). Правда, базовый сценарий предполагает 95 долларов, а негативный — 48. И распространение зеленой энергетики в любом случае постепенно снизит спрос на углеводороды", — рассуждает Даниил Болотских, главный аналитик инвестиционной компании "Фондовый Капитал".

Так, Германия планирует увеличить к 2030-му долю возобновляемых источников в энергетическом секторе в два раза. Япония готовится отказаться от двигателей внутреннего сгорания в пользу электрических к 2025-му.

Как бы то ни было, России не стоит уповать на дорожающую нефть. Даже если котировки поднимутся до 173 долларов, останутся санкции. Поэтому обсуждаемая десятилетиями диверсификация экономики по-прежнему актуальна.

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