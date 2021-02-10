18:25 10 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0158
  • 100 RUB4.4784
  • USD3.3161
Поиск
Нефтяная качалка. Архивное фото

Движение вверх: как долго будет дорожать нефть

© photo: Sputnik / Максим Богодвид
Аналитика
Получить короткую ссылку
18 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/analytics/20210210/250852883/dvijenie-vverkh-kak-dolgo-budet-dorojat0neft.html

На нефтяном рынке — оптимизм. Котировки превысили 61 доллар за баррель. Отрасль восстанавливается после кризисного года

Аналитики прогнозируют плавный подъем на фоне растущего спроса — в первую очередь за счет азиатских стран, где не спешат переходить на зеленую энергетику. Впрочем, ситуацию могут изменить ЕС и Япония.

Радужные перспективы: сколько будет стоить нефть в 2021 году>>

О том, как будут развиваться события, — в материале корреспондента РИА Новости Ирины Бадмаевой.

Пандемия подкосила цены на черное золото

Нефтяная отрасль сильно пострадала от пандемии. Приостановили работу промышленные предприятия, сократились перевозки и авиасообщение. Рухнул спрос на топливо — основной нефтепродукт.

Работа нефтяных станков - качалок
© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid
ОПЕК+ разрешила России увеличить добычу нефти

Поэтому странам — участницам ОПЕК+ пришлось резко сокращать добычу. Например, России — на 8,5%, о чем сообщил в декабре вице-премьер Александр Новак на встрече с Владимиром Путиным. Зато цены поднялись с 20 долларов за баррель в конце апреля до 40 к середине июня. Помимо ОПЕК+, добычу уменьшил Иран — с 2,8 миллиона баррелей в сутки до 0,3 миллиона — из-за американских санкций.

В декабре за баррель давали уже 52 доллара. Затем произошел откат на фоне новостей о новом штамме коронавируса и очередных ограничениях.

Сейчас спрос восстанавливается. Оптимизм рынку внушает масштабная вакцинация, сулящая снижение заболеваемости и отмену локдауна в ряде стран. В феврале котировки стабильно растут. Brent пробила планку в 61 доллар. Последний раз такая цена была 7 января прошлого года.

ОПЕК — всему голова

При этом ОПЕК ежемесячно пересматривает квоты, реагируя на баланс спроса и предложения. "Такой подход действует успокаивающе на участников рынка. Они рассчитывают на поддержку картеля в случае неэффективности вакцин и медленного возвращения экономики к доковидному уровню", — отмечает Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами.

Работа нефтяных станков - качалок
© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
Цены на нефть взлетели: что происходит с рынком нефти?

Страны ОПЕК+ отказались от предложения повысить с января добычу на два миллиона баррелей в сутки. Впрочем, России и Казахстану разрешили немного увеличить производство. Остальные добровольно уберут с рынка в феврале-марте 1,425 миллиона баррелей в день. Причем миллион приходится на Саудовскую Аравию. На фоне этих обещаний нефть продолжает дорожать.

Однако аналитики не ждут бурного роста. Скажутся сразу несколько факторов. Прежде всего — запасов по-прежнему предостаточно, в хранилищах по всему миру скопилось более миллиарда баррелей.

Тем временем поставки увеличивает Ливия. Не исключено, что на рынок хлынет сырье из Ирана. "Ливийская нефть способна поглотить увеличивающийся спрос, а иранская вынудит ОПЕК+ скорректировать политику. Но это случится, если Вашингтон и Тегеран урегулируют разногласия", — говорит Коган.

Он полагает, что в ближайшие месяцы нефть будет торговаться в диапазоне 52-65 долларов.

Азиаты поддержат нефтяной рынок

Поддержат рынок азиатские страны, где экономика восстанавливается опережающими темпами. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что в 2021-м в Китае спрос вырастет на 745 тысяч баррелей в сутки, в Индии — на 380 тысяч.

Более того, китайским и индийским нефтеперерабатывающим заводам может потребоваться больше топлива, чем ожидается. В этих странах не торопятся переходить на зеленую энергетику.

Работа нефтяных станков - качалок
© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid
Россия и Саудовская Аравия достигли компромисса по нефти

"Пока самолеты и суда не пользуются альтернативными источниками энергии, о замене нефти не может быть и речи. Поэтому прогноз Минэнерго США о подорожании сырья к 2050 году до 173 долларов вполне реалистичен. Это больше исторического максимума 2008-го (147). Правда, базовый сценарий предполагает 95 долларов, а негативный — 48. И распространение зеленой энергетики в любом случае постепенно снизит спрос на углеводороды", — рассуждает Даниил Болотских, главный аналитик инвестиционной компании "Фондовый Капитал".

Так, Германия планирует увеличить к 2030-му долю возобновляемых источников в энергетическом секторе в два раза. Япония готовится отказаться от двигателей внутреннего сгорания в пользу электрических к 2025-му.

Как бы то ни было, России не стоит уповать на дорожающую нефть. Даже если котировки поднимутся до 173 долларов, останутся санкции. Поэтому обсуждаемая десятилетиями диверсификация экономики по-прежнему актуальна.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

 



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Модель во время презентации коллекции Ayesha and Usman Ali на показе мод Hum Bridal Couture Week в Лахоре
Восточные красавицы: Модный свадебный показ прошел в Пакистане - фото
Оппозиция устроила шествие в Зугдиди во время комендантского часа - видео
Оппозиция устроила шествие в Зугдиди во время "комендантского часа" - видео
Вакцина от COVID-19 в Грузии - этапы иммунизации
Вакцина от COVID-19 в Грузии - этапы иммунизации
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться