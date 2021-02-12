Постковид среди детей – что известно в Грузии о новом педиатрическом синдроме?

Новый серьезный синдром, который можно легко спутать с приступом аппендицита или каким-нибудь вирусом – рассказываем, что нужно знать родителям об этом заболевании

Еще год назад врачи и ученые мира только знакомились с недавно вспыхнувшей коронавирусной инфекцией и не могли себе представить, что к многочисленному списку детских заболеваний эпидемия добавит еще одно – новый Педиатрический мультисистемный воспалительный синдром (ПМВС).

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Это совершенно новое, но очень серьезное осложнение, которое поражает детей, перенесших коронавирусную инфекцию, в основном, в возрасте от 7 до 11 лет.

Что происходит в Грузии?

В Грузии, по последним данным, около 70 детей столкнулись с этим синдромом. Грузинские врачи вовремя спохватились и потребовали от Минздрава страны утвердить протокол диагностики и управления данным синдромом. Он был утвержден 2 февраля этого года.

Лечение детей с этим осложнением дорогое и может достичь нескольких тысяч лари. В стране какое-то время отмечался дефицит препарата иммуноглобулин, который применяется при лечении этого синдрома. Доза этого препарата определяется по весу пациента и для выздоровления родителям может понадобиться препарат на сумму 6-8 тысяч лари (1800-2400 долларов).

В эксклюзивном интервью Sputnik Грузия профессор тбилисского государственного медицинского университета и меддиректор Центральной детской больницы Тбилиси им. Иашвили Иване Чхаидзе рассказал, что протокол лечения детей с этим синдромом утвержден Минздравом, иммуноглобулин в стране есть, а лечение полностью оплачивается правительством.

"Этот протокол в Грузии уже действует. Можно сказать, что 90% детей с этим синдромом обратились именно в нашу больницу. Мы приняли 51 такого пациента. Первый больной с таким синдромом к нам поступил 2 ноября 2020 года. Сегодня у нас трое больных с подобными симптомами ждут лабораторного подтверждения", – сказал Чхаидзе.

Из 51 пациента 15 лечились в отделении критической медицины, то есть их состояние оценивалось как тяжелое. В двух случаях понадобилось внутривенное введение иммуноглобулина. Данная терапия проходит по международному протоколу, применяемому во всем мире в отношении детей с подобным осложнением. Из 51 пациента выздоровели почти все дети. Один ребенок остается в реанимационном отделении. Средняя возрастная группа детей, у которых возникает данный синдром в Грузии, 6,5 лет.

Новый педиатрический мультисистемный воспалительный синдром в тяжелых случаях управляется с помощью иммуноглобулина, а в более легких случаях кортикостероидами – преднизолон, дексаметазон, медрол и так далее.

"Двум пациентам мы перелили иммуноглобулин и он был оплачен больницей. Никакого дефицита нет и не было. Какое-то время был сбой при поступлении лекарства из Италии. Иммуноглобулин не аптечный препарат, его закупают больницы. Это очень специфический препарат. Мы его применяем при тяжелом неврологическом заболевании, при тяжелых заболеваниях кровеносной системы, синдроме Кавасаки и вот теперь добавился новый педиатрический синдром", – подчеркнул Чхаидзе.

По его словам, не каждая больница может принять пациента с таким диагнозом, поскольку для его лечения нужна мультидисциплинарная группа медиков – это детский кардиолог, детский ревматолог, детский нефролог, детский инфекционист, детский гастроэнтеролог, детский пульмонолог и специалист детской критической медицины.

Такой набор врачей в Грузии есть только в трех больницах страны, в остальных клиниках этот диагноз поставить не смогут, уверяет Чхаидзе.

"У нас был случай, когда мать сказала, что только у нас узнала, что ее ребенок перенес коронавирус. Этот синдром развивается через 4-6 недель после коронавируса, но сам коронавирус может протекать совершенно бессимптомно. Этот синдром как раз-таки чаще всего возникает именно у тех детей, которые бессимптомно или в легкой форме перенесли ковид. У нас нет и не было ни одного пациента с новым синдромом, который перенес коронавирус в тяжелой форме", – подчеркнул Чхаидзе.

Когда бить тревогу?

Температура выше 38 градусов, длительность температуры в течение 24 часов и больше, наличие воспалительных маркеров, перенесенный коронавирус – это основные моменты, когда можно заподозрить новый педиатрический синдром, предупреждает Чхаидзе. Помимо этого, во время нового педиатрического синдрома затрагиваются минимум два органа.

"Рвота, диарея и высыпания на коже могут быть одновременно или же может быть рвота, диарея и отек ног, или рвота, диарея и нарушения со стороны сердца, или респираторной системы. То есть поражение минимум двух систем обязательно для постановки клинического диагноза. Родители обязаны знать границы температуры. Они должны быть бдительны. Если температура длится больше суток и плюс присутствует еще какой-нибудь другой симптом, например, боль в животе, обязательно надо идти к врачу", – отметил Чхаидзе.

Новый педиатрический синдром – серьезное осложнение, которое обязательно требует лечения и наблюдения в больнице. Это не то осложнение, которое можно лечить амбулаторно или на дому, предупреждает меддиректор детской больницы. По его словам, ребенка обязательно нужно везти в мультипрофильную больницу.

С начала пандемии в Грузии коронавирус выявили более чем у 264 тысяч человек, из них 30 тысяч – дети. Из 30 тысяч детей новый педиатрический синдром был зафиксирован у около 70 пациентов. Это 0,2 % от общего числа инфицированных, то есть из тысячи детей у двух развивается этот синдром. По словам Чхаидзе, это довольно редкое осложнение.

При этом в Грузии уже создана база данных детей с новым педиатрическим синдромом, потому что после выписки они обязательно требуют длительного медицинского наблюдения. Оно колеблется от 2-3 месяцев до одного года.

"Паниковать не надо, но нужно контролировать. К счастью, у нас в Грузии нет таких мам, которые 3-4 дня будут сидеть дома и смотреть на ребенка, у которого столько дней длится такая высокая температура. Более того, из всех этих детей, которые столкнулись с новым синдромом, мы не зафиксировали ни одного случая позднего обращения. Все мамы обратились очень быстро, большая часть на второй же день. И это очень хорошо", – подчеркнул Чхаидзе.

Как отличить новый педиатрический синдром от синдрома Кавасаки?

Педиатр Лали Данелия была одна из первых, которая подняла тему нового педиатрического синдрома среди детей в соцсети и максимально информировала родителей о новом заболевании. По ее словам, сведения о новом детском заболевании до них дошло еще поздней весной, когда медики Великобритании, Франции, Италии и США впервые заговорили об этом синдроме.

"Эта болезнь проявляется среди пациентов, перенесших коронавирус в возрасте от 0 до 21 года. Но чаще она встречается среди пациентов в возрасте от 8 до 11 лет. Болезнь поражает сердечную мышцу и ряд других органов – печень, почки, мозг и так далее. До нас эта информация, конечно, практически сразу же дошла, но случаев не было. Но когда Грузия перенесла пик коронавируса, где-то в ноябре-декабре, у нас появились пациенты с этим синдромом", – рассказала Sputnik Грузия Данелия.

Что касается сходства нового педиатрического синдрома с синдромом Кавасаки, то, по словам Данелия, они по симптомам похожи, но все-таки есть различия. Дело в том, что синдром Кавасаки поражает, в основном, детей в возрасте до пяти лет, а возрастной охват нового педиатрического синдрома более широкий.

Кстати, в Грузии зафиксировано всего пять случаев синдрома Кавасаки еще до пандемии коронавируса.

"Во время Кавасаки мы наблюдаем, что есть сыпь, температура. И этим этот синдром очень похож на новое детское заболевание. Но надо помнить, что Кавасаки не характерны диарея, боль в животе, дисфункция миокардиума сердечной мышцы, случаи шока. Основная схожесть заключается в васкулитах и сыпи", – отметила Данелия.

Осторожно! Ложный аппендицит и новый педиатрический синдром

Еще один важный момент – родителям стоит помнить, что новый педиатрический синдром иногда очень напоминает приступ аппендицита и, вплоть до анализов, все указывает именно на это.

Данелия вспомнила пример, как пациента перевели из региона в одну из тбилисских больниц с подозрением на аппендицит. Однако, обследовав ребенка, грузинские врачи засомневались, решили подождать и оказались правы – это был не аппендицит, а новый педиатрический синдром.

Новая болезнь довольно коварна и может легко ввести в заблуждение врачей, если они хорошо не осведомлены о новом синдроме. Именно поэтому так важно, чтобы ребенок попал в мультидисциплинарную клинику.

"В Грузии врачи повели себя очень умно и у нас нет ни одного летального исхода от этого осложнения. В наших клиниках правильно управляют этим заболеванием, главное, чтобы и родители были внимательны", – отметила Данелия.

Педиатр просит всех родителей быть спокойными и помнить, что если с выздоровления от коронавируса прошло два месяца и у ребенка разболелся живот или поднялась температура, которая сама прошла через 1-2 дня, незачем беспокоится, но иметь тесный контакт с врачом необходимо.

Весна, коронавирус, школа

Приближается весна – период года, когда обостряются болезни, активируются вирусы и инфекции, а организм истощен после зимы. Ко всему добавляется сниженный карантинным режимом или перенесенным коронавирусом иммунитет. Поэтому педиатр советует родителям давать детям еду, насыщенную витаминами, а также часто ребенка выводить на свежий воздух.

"Если ребенок хорошо питается фруктами, овощами, принимает мясо в нужном количестве, молочные продукты, то витамины в таблетках уже не нужны. Живите обычно, чаще находитесь на свежем воздухе и напоминайте детям о правилах гигиены", – советует Данелия.

По мнению педиатра, многое зависит от сознания самого общества, насколько оно будет следовать правилам, которые уже наизусть знают даже малыши.

"Маска, дистанция, гигиена, не отпускать ребенка даже при небольших респираторных симптомах в школу – это уже так банально звучит, что как-то неловко повторять", – говорит Данелия.

Карантин, введение правила обязательного ношение масок, гигиена рук, дезинфекционные средства сыграли положительную роль и для предотвращения распространения вируса гриппа, который в этом году в Грузии встречался довольно редко, в том числе и среди детей, рассказала Данелия.

По ее словам, коронавирус сыграл большую роль в том, что люди наконец-то начали больше соблюдать правила, которые игнорировали во время вируса гриппа. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.