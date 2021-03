Как коллективный Запад защищает убийцу от "щупалец Русского мира"

Ровно год назад он даже хотел подарить правоохранителям календарь с напоминанием о наступлении весны и, соответственно, о начале эпохи обещанных приговоров, пишет автор РИА Новости.

Оправдываясь за невыполнение данного лозунга, Зеленский как-то за рулем чужой Tesla перечислил несколько фамилий задержанных чиновников, торжественно пообещав: "А дальше будут приговоры по этим людям". Правда, всех названных им подозреваемых отпустили в первые же недели после того заявления, а их дела довольно быстро сошли на нет.

И вот последовал первый громкий судебный вердикт эпохи Зеленского. Двадцать третьего февраля Приморский суд Одессы приговорил известного праворадикала, лидера одесского "Правого сектора"* Сергея Стерненко и его подельника Руслана Демчука — каждого к семи годам тюремного заключения. И это вызвало бурю протестов со стороны ультраправых, которые в тот же день устроили беспорядки под зданием офиса президента. А киевские издания вышли с обложками "Пришла весна, не тех сажают".

В общем-то, не поспоришь — действительно, от Зеленского давно ожидали посадки топ-коррупционеров во главе с Петром Порошенко, которому его оппонент на знаменитых стадионных дебатах громогласно заявил: "Я — ваш приговор!" Мало того, команда победившего президента в 2019 году обещала сажать именно чиновников. Во всяком случае, так заявлял и Руслан Рябошапка, назначенный тогда же генпрокурором Украины. Но, в конце концов, приговор по Стерненко — это хоть что-то, хоть какая-то посадка. Тем более что в суде были представлены более чем обоснованные доказательства причастности обвиняемого к вооруженному разбою, похищению человека и грабежу.

А теперь тот же Рябошапка (уже будучи отставленным) чуть ли не хвастается, что именно при нем дело, по которому сейчас приговорили Стерненко, "фактически было похоронено". А еще более резонансное дело с участием лидера одесских радикалов (убийство человека в прямом эфире) было публично заблокировано Рябошапкой после личной встречи с подозреваемым, что в правовом государстве представить очень сложно.

Заметим, Рябошапка всегда пользовался репутацией человека, очень близкого к посольству США и людям Джорджа Сороса (на Украине их принято называть "соросятами"). И тут мы подходим к самому интересному: последние акции четко выявили, что против приговора праворадикалу Стерненко активнее всего выступили даже не его "побратимы"-националисты, а именно те самые "соросята". К примеру, на судебное заседание лично поехала гражданка США Ульяна Супрун, известная в народе как "Доктор Смерть" за годы ее руководства Министерством здравоохранения Украины. Причем она не скрывала, что ехала в Одессу, чтобы "защитить Сергея Стерненко от щупалец рускава мира (так в оригинале. — Прим. авт.) и не дать режиму Авакова — Зеленского взять в плен очередного невинного человека".