Как понять, что твой ребенок подвергается насилию в детском саду? Советы психолога

В апреле в грузинских СМИ появилась информация о факте насилия в одном из столичных детских садов. Воспитательницу сразу же уволили, а МВД возбудило уголовное дело по статье "насилие". Sputnik попытался разобраться, что делать в таких случаях родителям

Если ваш ребенок говорит, что не хочет идти в детский сад, не стоит все списывать на детский каприз или избалованность. Такое поведение, наоборот, должно стать для родителя тревожным звоночком. Так считает психолог Дома психотерапии и консультации "Диалог" Кети Месхишвили.

По словам специалиста, родители обязательно должны больше разговаривать со своими детьми о детском саде, поскольку ребенок проводит там почти столько же времени, сколько и дома. Вопросы следует задавать и воспитателям, чтобы они чувствовали заинтересованность семьи.

photo: Dialogue • Dialogi - House of Psychotherapy and Counseling / FB Психолог Дома психотерапии и консультации "Диалог" Кети Месхишвили

"Родители не должны испытывать неловкость при разговоре с воспитателями или стесняться задавать вопросы, - говорит Месхишвили в интервью Sputnik Грузия. - Воспитатель должен ощущать, что родители заинтересованы в том, чтобы ребенок находился в благоприятной среде".

Между тем особенно сложно родителям бывает определить насилие, когда речь идет о детях до двух лет, которые едва говорят и не могут рассказать всего, что их беспокоит. В таком случае психолог советует прибегнуть к игровой форме беседы.

"Можно попытаться начать с ними игру в детский сад. Пусть ребенок будет воспитателем, сыграет эту роль. Сразу будет видно, как ведут себя в его группе воспитатель и дети", - рекомендует специалист.

Кети Месхишвили также обращает внимание родителей на эмоциональный фон детей. Если ребенок идет в детский сад с радостью, а потом вдруг заявляет, что не хочет туда возвращаться, по мнению специалиста, это свидетельствует о сильных переживаниях и стрессе.

Психолог также уделяет особое внимание еще одному моменту - насилию в семье, после чего ребенку бывает сложно распознать элементы насилия в детском саду.

"Это довольно неприятная тема. Но о ней нельзя не говорить, - говорит Месхишвили. - Часто дети подвергаются насилию в семье. И здесь речь не только о физическом насилии, но и о психологическом и эмоциональном. Когда на ребенка постоянно кричат, унижают или могут даже бить. В таком случае ребенок привыкает к этой атмосфере и ему сложно понять, что он сталкивается с насилием в детском саду со стороны воспитателя".

Проблема не нова и имеет глубокие корни, поскольку наказание применялось как воспитательный метод десятилетиями. Зачастую родители и воспитатели оправдывают этим физическое насилие.

Родители также должны поддерживать связь с родителями других детей. Ведь даже один зафиксированный случай насилия в группе - уже повод для тревоги для всех родителей воспитанников сада.

А порой, когда конфликт касается чужого ребенка, родители предпочитают сохранять нейтралитет, либо вообще принимают "сторону" педагога. Такую позицию нужно преодолевать.

При этом Кети Месхишвили напоминает, что родители должны отстаивать права детей уже с раннего возраста, иначе последствия таких "упущенных моментов" будут сопутствовать им на протяжении всей жизни.

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