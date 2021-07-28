20:38 28 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6409
  • 100 RUB4.1895
  • USD3.0892
Поиск
Акция протеста у парламента из-за смерти Лексо Лашкарава. 12 июля 2021 года

Бойкот выборов или парламента – каков будет ответ оппозиции на решение "Грузинской мечты"

© Sputnik / Alex Shlamov
Аналитика
Получить короткую ссылку
Темы:
Политическая жизнь Грузии (563)
202 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/0c/252298821.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/analytics/20210728/252447841/Boykot-vyborov-ili-parlamenta--kakov-budet-otvet-oppozitsii-na-reshenie-Gruzinskoy-mechty.html

После выхода правяшей партии из соглашения Шарля Мишеля, под вопросом оказался один из его пунктов о проведении досрочных парламентских выборов

ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. В грузинской оппозиции рассматривают несколько вариантов развития событий, после того как правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" объявила о выходе из соглашения Шарля Мишеля, вплоть до бойкота парламента и даже отказа от участия в местных выборах.

Ираклий Кобахидзе. Переговоры Грузинской мечты и объединенной оппозиции
© Sputnik / STRINGER
"Грузинская мечта" вышла из соглашения Шарля Мишеля

Правящая партия за два месяца до местных выборов объявила об аннулировании соглашения по решению политического кризиса при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля. Как заявили в "Грузинской мечте", причиной этому стало невыполнение обязательств соглашения рядом оппозиционных партий. Таким образом, под вопросом оказался пункт соглашения о проведении досрочных парламентских выборов, если "Грузинская мечта" не сможет набрать 43% голосов по итогам пропорционального голосования на выборах в местные совещательные органы сакребуло по стране.

Решение "Грузинской мечты" возмутило оппозицию.

"Грузинская мечта" и ее лидеры увидели, что они не смогут получить даже 40% голосов на выборах, не то что 43%", - заявил один из лидеров самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили.

При этом, по его мнению, "Грузинская мечта" фактически объявила начало репрессий для населения и практически отказалась от прозападного курса.

Глава ПАСЕ Рик Дамс встречается в парламенте Грузии с Кахой Кучава и грузинской делегацией
photo : press-service of the Parliament of Georgia
"Хватит играть в игры!" - президент ПАСЕ грузинским политикам

С тем, что "Грузинская мечта" отказалась от прозападного курса, согласна и лидер "Республиканской партии" Хатуна Самнидзе.

"Это отказ от Европы… От всех наших партнеров, от всех людей, у которых была призрачная надежда на перемены. Это их цель – полный нигилизм, полный контроль и полное уничтожение демократии", - заявила Самнидзе.

Планы оппозиции

Пока часть оппозиционных партий ограничилась критикой, другая рассматривает свой план действий.

"Мы вместе с оппозиционным партнерами спокойно примем решение, какие шаги мы предпримем. Эти шаги будут направлены на стабилизацию обстановки в стране, и, если будет необходимо, мы не исключаем даже бойкота местных выборов", - заявил лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе.

Лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе, в свою очередь, заявил о бойкоте парламента и отказе от мандатов депутатов.

Выборы в парламент Грузии. Второй тур 21 ноября 2020 года в столице страны - конверты для бюллетеней
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Комиссия по выборам 2020 года в Грузии завершила работу: что сказано в заключении

"Я покидаю парламент. Работа в парламенте была моим обязательством, взятым из-за подписания соглашения от 19 апреля. Нет соглашения, нет и обязательства. После того, как я выйду из изоляции, я еще раз официально обращусь к парламенту. Если кто-то еще не осознает, что происходит, – так устанавливается диктатура", — написал Джапаридзе на своей странице в Facebook.

Однако не все оппозиционеры готовы последовать за Джапаридзе.

"Моя первая реакция как человека и политика – покинуть парламент и бойкотировать местные выборы. Но я хорошо понимаю, перед какой угрозой стоит страна и какая большая ответственность лежит на мне как на политике, поэтому я воздержусь от ухода из парламента, пока не будет консультаций с нашими западными партнерами и оппозиционными силами", - сказал независимый депутат, бывший лидер "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе.

Не намерены пока покидать парламент и члены партии "Стратегия Агмашенебели".

"Это игра "Грузинской мечты", чтобы мы объявили бойкот, вышли из парламента и оставили ей законодательную власть, чтобы она потом заявила, что не может принять поправок в Конституцию о переходе на пропорциональную систему", - сказал лидер партии Георгий Вашадзе.

Он призвал оппозицию до принятия решений дождаться завершений консультаций с западными партнерами.

Депутаты. Заседание парламента Грузии 24 декабря 2020 год
© Sputnik / STRINGER
Попытка №3: парламент Грузии вновь провалил выборы главы ЦИК

Не собирается покидать парламент и партия "Граждане".

"Нам надо спасти поправки в Конституцию", - заявил представитель партии Леван Иоселиани.

Западные партнеры Грузии пока не делали комментариев по поводу решения "Грузинской мечты".

Важное соглашение

Соглашение между оппозицией и правящей партией для выхода из политического кризиса было подписано 19 апреля при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Это соглашение свело на нет политический кризис, длившийся с ноября 2020 года. Однако, его не подписали три из прошедших в парламент партии "Единое национальное движение", "Лейбористская партия" и "Европейская Грузия".

Грузинский эксперт и политолог Рамаз Сакварелидзе
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Сакварелидзе: в грузинской политике хаос, а не кризис

Несмотря на это, "Нацдвижение" вместе с шестью другими оппозиционными силами вошло в парламент, однако кризис это не решило.

В начале июля три оппозиционные фракции вновь перешли в режим бойкота заседаний парламента из-за событий 5 июля, когда противники ЛГБТ жестоко расправились с журналистами, а 11 июля избитого оператора "ТВ Пирвели" нашли мертвым в своей квартире.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (563)
Теги:
Политика, Местные выборы, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Японская скейтбордистка Кокона Хираки - 12 лет
От 12 до 66: самые младшие и старшие спортсмены Олимпиады - фото
Батуми и Зугдиди затопило: видео наводнения после ливневых дождей
Батуми и Зугдиди затопило: видео наводнения после ливневых дождей
“Мост дружбы” на границе Грузии и Армении
“Мост дружбы” на границе Грузии и Армении
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться