Бойкот выборов или парламента – каков будет ответ оппозиции на решение "Грузинской мечты"

После выхода правяшей партии из соглашения Шарля Мишеля, под вопросом оказался один из его пунктов о проведении досрочных парламентских выборов

ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. В грузинской оппозиции рассматривают несколько вариантов развития событий, после того как правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" объявила о выходе из соглашения Шарля Мишеля, вплоть до бойкота парламента и даже отказа от участия в местных выборах.

Правящая партия за два месяца до местных выборов объявила об аннулировании соглашения по решению политического кризиса при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля. Как заявили в "Грузинской мечте", причиной этому стало невыполнение обязательств соглашения рядом оппозиционных партий. Таким образом, под вопросом оказался пункт соглашения о проведении досрочных парламентских выборов, если "Грузинская мечта" не сможет набрать 43% голосов по итогам пропорционального голосования на выборах в местные совещательные органы сакребуло по стране.

Решение "Грузинской мечты" возмутило оппозицию.

"Грузинская мечта" и ее лидеры увидели, что они не смогут получить даже 40% голосов на выборах, не то что 43%", - заявил один из лидеров самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили.

При этом, по его мнению, "Грузинская мечта" фактически объявила начало репрессий для населения и практически отказалась от прозападного курса.

С тем, что "Грузинская мечта" отказалась от прозападного курса, согласна и лидер "Республиканской партии" Хатуна Самнидзе.

"Это отказ от Европы… От всех наших партнеров, от всех людей, у которых была призрачная надежда на перемены. Это их цель – полный нигилизм, полный контроль и полное уничтожение демократии", - заявила Самнидзе.

Планы оппозиции

Пока часть оппозиционных партий ограничилась критикой, другая рассматривает свой план действий.

"Мы вместе с оппозиционным партнерами спокойно примем решение, какие шаги мы предпримем. Эти шаги будут направлены на стабилизацию обстановки в стране, и, если будет необходимо, мы не исключаем даже бойкота местных выборов", - заявил лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе.

Лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе, в свою очередь, заявил о бойкоте парламента и отказе от мандатов депутатов.

"Я покидаю парламент. Работа в парламенте была моим обязательством, взятым из-за подписания соглашения от 19 апреля. Нет соглашения, нет и обязательства. После того, как я выйду из изоляции, я еще раз официально обращусь к парламенту. Если кто-то еще не осознает, что происходит, – так устанавливается диктатура", — написал Джапаридзе на своей странице в Facebook.

Однако не все оппозиционеры готовы последовать за Джапаридзе.

"Моя первая реакция как человека и политика – покинуть парламент и бойкотировать местные выборы. Но я хорошо понимаю, перед какой угрозой стоит страна и какая большая ответственность лежит на мне как на политике, поэтому я воздержусь от ухода из парламента, пока не будет консультаций с нашими западными партнерами и оппозиционными силами", - сказал независимый депутат, бывший лидер "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе.

Не намерены пока покидать парламент и члены партии "Стратегия Агмашенебели".

"Это игра "Грузинской мечты", чтобы мы объявили бойкот, вышли из парламента и оставили ей законодательную власть, чтобы она потом заявила, что не может принять поправок в Конституцию о переходе на пропорциональную систему", - сказал лидер партии Георгий Вашадзе.

Он призвал оппозицию до принятия решений дождаться завершений консультаций с западными партнерами.

Не собирается покидать парламент и партия "Граждане".

"Нам надо спасти поправки в Конституцию", - заявил представитель партии Леван Иоселиани.

Западные партнеры Грузии пока не делали комментариев по поводу решения "Грузинской мечты".

Важное соглашение

Соглашение между оппозицией и правящей партией для выхода из политического кризиса было подписано 19 апреля при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Это соглашение свело на нет политический кризис, длившийся с ноября 2020 года. Однако, его не подписали три из прошедших в парламент партии "Единое национальное движение", "Лейбористская партия" и "Европейская Грузия".

Несмотря на это, "Нацдвижение" вместе с шестью другими оппозиционными силами вошло в парламент, однако кризис это не решило.

В начале июля три оппозиционные фракции вновь перешли в режим бойкота заседаний парламента из-за событий 5 июля, когда противники ЛГБТ жестоко расправились с журналистами, а 11 июля избитого оператора "ТВ Пирвели" нашли мертвым в своей квартире.

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