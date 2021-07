Бойкот выборов или парламента – каков будет ответ оппозиции на решение "Грузинской мечты"

ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. В грузинской оппозиции рассматривают несколько вариантов развития событий, после того как правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" объявила о выходе из соглашения Шарля Мишеля, вплоть до бойкота парламента и даже отказа от участия в местных выборах.

Правящая партия за два месяца до местных выборов объявила об аннулировании соглашения по решению политического кризиса при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля. Как заявили в "Грузинской мечте", причиной этому стало невыполнение обязательств соглашения рядом оппозиционных партий. Таким образом, под вопросом оказался пункт соглашения о проведении досрочных парламентских выборов, если "Грузинская мечта" не сможет набрать 43% голосов по итогам пропорционального голосования на выборах в местные совещательные органы сакребуло по стране.

Решение "Грузинской мечты" возмутило оппозицию.

"Грузинская мечта" и ее лидеры увидели, что они не смогут получить даже 40% голосов на выборах, не то что 43%", - заявил один из лидеров самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили.

При этом, по его мнению, "Грузинская мечта" фактически объявила начало репрессий для населения и практически отказалась от прозападного курса.