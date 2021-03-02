В Южной Корее пройдет выставка "Грузия – колыбель виноделия"

На протяжении месяца гости и жители южнокорейской столицы смогут познакомиться с особенностями грузинского вина

ТБИЛИСИ, 2 марта — Sputnik. Выставка под названием "Грузия - колыбель виноделия" пройдет с 3 марта по 1 апреля в галерее Корейского фонда в Сеуле, говорится в сообщении Национальное агентства вина.

На выставке будут представлены фотографии уникальных экспонатов, хранящихся в Национальном музее Грузии, образцы винных сосудов и ювелирных изделий, обнаруженных при археологических раскопках на территории Грузии.

Посетители увидят работы с изображением погребов, кувшинов и памятников грузинской архитектуры, а также уникальный фотоархив Национального музея, который предоставит возможность познакомиться с 8000-летней традицией виноделия в Грузия.

Южная Корея - один из крупнейших импортеров вина в мире и приоритетный рынок для грузинского вина.

В 2020 году из Грузии в Южную Корею было экспортировано до 90 тысяч бутылок, что на 353% больше аналогичных данных 2019 года.

В Национальном агентстве вина рассчитывают, что выставка "Грузия - колыбель виноделия" еще больше повысит узнаваемость и экспортный потенциал грузинского вина на этом рынке.