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На выборы - как на войну!

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Sputnik Грузия
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Парламентские выборы в эту субботу пройдут на фоне пандемии коронавируса. В связи с угрозой распространения COVID-19, на избирательных участках будут предприняты соответствующие меры безопасности

На выборы как на войну

На голосование избиратели обязательно должны приходить в масках. В масках также будут все члены избирательной администрации и наблюдатели.

Теги:
Грузия, грузия, Грузия, Коронавирус COVID-2019, карикатуры, выборы


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