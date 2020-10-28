На выборы - как на войну!

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Национальный банк Грузии решил не менять монетарную политику По прогнозам НБ, тенденция снижения годовой инфляции сохранится и в будущем году и приблизится к целевому показателю 215

Минобороны Грузии: захватчик заложников в Зугдиди военный в отставке Оборонное ведомство официально сообщает, что подозреваемый в терроризме Бадри Эсебуа был уволен из Оборонных сил в июле 2019 года 376