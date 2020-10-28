На выборы - как на войну!

На голосование избиратели обязательно должны приходить в масках. В масках также будут все члены избирательной администрации и наблюдатели.
Парламентские выборы в эту субботу пройдут на фоне пандемии коронавируса. В связи с угрозой распространения COVID-19, на избирательных участках будут предприняты соответствующие меры безопасности
На голосование избиратели обязательно должны приходить в масках. В масках также будут все члены избирательной администрации и наблюдатели.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимает участие беспрецедентное количество субъектов – 48 партий и два блока
В Грузии стало резко расти число зараженных коронавирусом жителей. Некоторая часть населения настолько опасается заразы, что использует маски постоянно, не только в помещениях, но и на улице
Пандемия COVID-19 фактически разделила жителей Грузии на два лагеря: тех, кто боится коронавируса, и тех, кто считает угрозу надуманной
Учебный год в школах крупных городов Грузии начался дистанционно из-за угрозы коронавируса
По прогнозам НБ, тенденция снижения годовой инфляции сохранится и в будущем году и приблизится к целевому показателю
Оборонное ведомство официально сообщает, что подозреваемый в терроризме Бадри Эсебуа был уволен из Оборонных сил в июле 2019 года
Один из лидеров "Грузинской мечты" утверждает, что бывшая правящая партия разработала "план B" – Кобахидзе призвал сторонников не поддаваться на провокации
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