Жизнь в масках

В Грузии растет число случаев заражения коронавирусом. И с каждым днем все больше людей начинает следовать правилу носить маски не только в помещениях, но и на улице

Маски ограничивают проявление эмоций - ведь не всегда видно, улыбается ли тебе человек и какие он испытывает ощущения, когда закрыта половина лица. Некоторые жители Грузии теперь делают себе маски на заказ с разными картинками и рисунками, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность. Так что для некоторых людей маски из средства защиты превратились в часть повседневной одежды, отражающей стиль и настроение владельца.