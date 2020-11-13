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Карикатуры

Жизнь в масках

Карикатуры
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (148)
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Sputnik Грузия
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В Грузии растет число случаев заражения коронавирусом. И с каждым днем все больше людей начинает следовать правилу носить маски не только в помещениях, но и на улице

Жизнь в масках

Маски ограничивают проявление эмоций - ведь не всегда видно, улыбается ли тебе человек и какие он испытывает ощущения, когда закрыта половина лица. Некоторые жители Грузии теперь делают себе маски на заказ с разными картинками и рисунками, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность. Так что для некоторых людей маски из средства защиты превратились в часть повседневной одежды, отражающей стиль и настроение владельца.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (148)
Теги:
карикатуры, Коронавирус COVID-2019, Грузия, грузия, Грузия


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