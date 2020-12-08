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Карикатуры

Политические шарики, или Креативные протесты

Карикатуры
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Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (120)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caricature/20201208/250280906/Politicheskie-shariki-ili-Kreativnye-protesty.html

Грузинская оппозиция всегда славилась креативным подходом к протестам. То замки на все госучреждения навесит, то палатки везде расставит

Протесты с шариками

Ноябрь – декабрь 2020 года вполне можно назвать временем протеста "воздушных шаров". Дело в том, что представители оппозиции не раз приносили с собой на акции воздушные шарики с различными надписями и разной расцветки, запуская их в воздух. 

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (120)
Теги:
карикатуры, Акции протеста, Акция протеста, Протест, Грузия


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