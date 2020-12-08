Политические шарики, или Креативные протесты

Ноябрь – декабрь 2020 года вполне можно назвать временем протеста "воздушных шаров". Дело в том, что представители оппозиции не раз приносили с собой на акции воздушные шарики с различными надписями и разной расцветки, запуская их в воздух.
Грузинская оппозиция всегда славилась креативным подходом к протестам. То замки на все госучреждения навесит, то палатки везде расставит
Ноябрь – декабрь 2020 года вполне можно назвать временем протеста "воздушных шаров". Дело в том, что представители оппозиции не раз приносили с собой на акции воздушные шарики с различными надписями и разной расцветки, запуская их в воздух.
В Грузии растет число случаев заражения коронавирусом. И с каждым днем все больше людей начинает следовать правилу носить маски не только в помещениях, но и на улице
Теперь в Грузии маски нужно носить не только в помещениях, но и на улице. Не все с этим согласны, но такова жизнь
Парламентские выборы в эту субботу пройдут на фоне пандемии коронавируса. В связи с угрозой распространения COVID-19, на избирательных участках будут предприняты соответствующие меры безопасности
Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимает участие беспрецедентное количество субъектов – 48 партий и два блока
На данном этапе на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс сохраняется запрет на движение транспорта с прицепом и полуприцепом
Детский фонд ООН и Евросоюз помогут Грузии привести систему защиты прав детей к международным стандартам
По итогам жеребьевки отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре сборная Грузии попала в группу "В", где ее соперниками будут команды Испании, Швеции, Греции и Косово
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