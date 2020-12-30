Товлис Бабу в этом году тоже ходит в маске

Новый год Грузия встречает по коронавирусным правилам. Без маски на улице появляться нельзя, а эпидемиологи призывают не расслабляться и отмечать праздник в узком кругу семьи.
Однако, судя по тому, что люди пишут в соцсетях, многие не собираются выполнять рекомендации эпидемиологов. Кто-то планирует отмечать Новый год на закрытой вечеринке, кто-то в гостях, а кто-то собирается большой компанией. Поэтому специалисты ждут, что после новогодних праздников количество заразившихся коронавирусом может возрасти.
Новый год радостный праздник далеко не для всех - медики и эпидемиологи ждут его с некоторым страхом, опасаясь, что повышенная мобильность и праздничная расслабленность могут существенно подпортить ковид-статистику