18:36 30 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0161
  • 100 RUB4.4667
  • USD3.2795
Поиск
Карикатуры

Товлис Бабу в этом году тоже ходит в маске

Карикатуры
Получить короткую ссылку
17 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caricature/20201230/250500054/Tovlis-Babu-v-etom-godu-tozhe-khodit-v-maske.html

Новый год Грузия встречает по коронавирусным правилам. Без маски на улице появляться нельзя, а эпидемиологи призывают не расслабляться и отмечать праздник в узком кругу семьи.

Однако, судя по тому, что люди пишут в соцсетях, многие не собираются выполнять рекомендации эпидемиологов. Кто-то планирует отмечать Новый год на закрытой вечеринке, кто-то в гостях, а кто-то собирается большой компанией. Поэтому специалисты ждут, что после новогодних праздников количество заразившихся коронавирусом может возрасти.

Теги:
Новый год, Новый год, карикатуры, Грузия


  • Протесты с шариками
    Последнее обновление: 15:27 08.12.2020
    15:27 08.12.2020

    Политические шарики, или Креативные протесты

    Грузинская оппозиция всегда славилась креативным подходом к протестам. То замки на все госучреждения навесит, то палатки везде расставит

    283
  • Жизнь в масках
    Последнее обновление: 09:47 13.11.2020
    09:47 13.11.2020

    Жизнь в масках

    В Грузии растет число случаев заражения коронавирусом. И с каждым днем все больше людей начинает следовать правилу носить маски не только в помещениях, но и на улице

    500
  • Маски как часть жизни
    Последнее обновление: 08:23 05.11.2020
    08:23 05.11.2020

    Маски стали частью жизни

    Теперь в Грузии маски нужно носить не только в помещениях, но и на улице. Не все с этим согласны, но такова жизнь

    600
  • На выборы как на войну
    Последнее обновление: 18:43 28.10.2020
    18:43 28.10.2020

    На выборы - как на войну!

    Парламентские выборы в эту субботу пройдут на фоне пандемии коронавируса. В связи с угрозой распространения COVID-19, на избирательных участках будут предприняты соответствующие меры безопасности

    369

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Новогодняя иллюминация и уличные украшения
Новогодняя сказка в центре Тбилиси: фото праздничных огней
Новоселье на Новый год: мэр подарил квартиру многодетному отцу - видео
Новоселье на Новый год: мэр Тбилиси подарил квартиру многодетному отцу - видео
Падение внешней торговли Грузии - данные статистики
Падение внешней торговли Грузии - данные статистики
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться