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Новогоднее испытание: всю еду надо съесть!

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Sputnik Грузия
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Новогодний стол в Грузии всегда богато уставлен праздничными блюдами. Даже несмотря на кризис из-за пандемии коронавируса, жители страны откладывали деньги и тратили свои сбережения на новогодние приготовления

Новогоднее испытание: всю еду надо съесть!

Удержаться и не попробовать праздничные блюда невозможно - едим, что называется, из последних сил! Даже спустя несколько дней после наступления Нового года. Ведь жаль выбрасывать всю приготовленную еду. 

Теги:
Грузинские традиции и обычаи, традиции, карикатуры, Новый год 2021, Новый год, Новый год, Грузия


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