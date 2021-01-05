Новогоднее испытание: всю еду надо съесть!

Удержаться и не попробовать праздничные блюда невозможно - едим, что называется, из последних сил! Даже спустя несколько дней после наступления Нового года. Ведь жаль выбрасывать всю приготовленную еду.
Новогодний стол в Грузии всегда богато уставлен праздничными блюдами. Даже несмотря на кризис из-за пандемии коронавируса, жители страны откладывали деньги и тратили свои сбережения на новогодние приготовления
Удержаться и не попробовать праздничные блюда невозможно - едим, что называется, из последних сил! Даже спустя несколько дней после наступления Нового года. Ведь жаль выбрасывать всю приготовленную еду.
Новый год Грузия встречает по коронавирусным правилам. Без маски на улице появляться нельзя, а эпидемиологи призывают не расслабляться и отмечать праздник в узком кругу семьи
Грузинская оппозиция всегда славилась креативным подходом к протестам. То замки на все госучреждения навесит, то палатки везде расставит
В Грузии растет число случаев заражения коронавирусом. И с каждым днем все больше людей начинает следовать правилу носить маски не только в помещениях, но и на улице
Теперь в Грузии маски нужно носить не только в помещениях, но и на улице. Не все с этим согласны, но такова жизнь
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