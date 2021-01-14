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А вы елку уже убрали?

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Sputnik Грузия
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Вот и наступил Старый Новый год, новогодние праздники подходят к концу. Кто-то уже убрал новогоднюю елку и украшения. А вы?

А вы елку уже убрали?

Бывает так, что даже спустя долгое время после новогодних праздников елки продолжают стоять во многих домах. Что это? Лень разобрать главный символ наступления Нового года? А может быть просто не хочется расставаться с праздничным настроением?

Теги:
карикатуры, Новый год 2021, Новый год, Новый год


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