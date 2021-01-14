А вы елку уже убрали?

Вот и наступил Старый Новый год, новогодние праздники подходят к концу. Кто-то уже убрал новогоднюю елку и украшения. А вы?

Бывает так, что даже спустя долгое время после новогодних праздников елки продолжают стоять во многих домах. Что это? Лень разобрать главный символ наступления Нового года? А может быть просто не хочется расставаться с праздничным настроением?