А вы елку уже убрали?

Бывает так, что даже спустя долгое время после новогодних праздников елки продолжают стоять во многих домах. Что это? Лень разобрать главный символ наступления Нового года? А может быть просто не хочется расставаться с праздничным настроением?
Вот и наступил Старый Новый год, новогодние праздники подходят к концу. Кто-то уже убрал новогоднюю елку и украшения. А вы?
Бывает так, что даже спустя долгое время после новогодних праздников елки продолжают стоять во многих домах. Что это? Лень разобрать главный символ наступления Нового года? А может быть просто не хочется расставаться с праздничным настроением?
Новогодний стол в Грузии всегда богато уставлен праздничными блюдами. Даже несмотря на кризис из-за пандемии коронавируса, жители страны откладывали деньги и тратили свои сбережения на новогодние приготовления
Новый год Грузия встречает по коронавирусным правилам. Без маски на улице появляться нельзя, а эпидемиологи призывают не расслабляться и отмечать праздник в узком кругу семьи
Грузинская оппозиция всегда славилась креативным подходом к протестам. То замки на все госучреждения навесит, то палатки везде расставит
В Грузии растет число случаев заражения коронавирусом. И с каждым днем все больше людей начинает следовать правилу носить маски не только в помещениях, но и на улице
Временные чартерные рейсы, связывающие Тбилиси с Москвой, были назначены в связи с новогодними праздниками
В этот день на всех государственных учреждениях вывешивается государственный флаг. Белое полотнище с пятью красными крестами вывешивают и на балконах жилых домов
Новый парламент приступил к работе 11 декабря, однако большинство оппозиционных депутатов отказались от мандатов, обвинив власти в фальсификациях
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