Праздники кончились...

Январь – месяц тяжелый, такое ощущение, что праздники все продолжаются и продолжаются. А тут еще и "каникулы", объявленные властями из-за пандемии коронавируса...

Вначале - Новый год! Потом - Рождество! Затем - Старый Новый год! А потом еще Крещение... Кто-то уже с печалью смотрит на весы, ведь праздничный стол хоть и вкусный, но оставляет свои последствия для фигуры.... Но теперь уже точно все, пора приступать к делам. Кончились и праздники, и вынужденные двухнедельные "каникулы", которые объявили власти в праздничные дни из-за эпидемии COVID-19.