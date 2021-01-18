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Праздники кончились...

Карикатуры
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caricature/20210118/250641607/Prazdniki-konchilis-.html

Январь – месяц тяжелый, такое ощущение, что праздники все продолжаются и продолжаются. А тут еще и "каникулы", объявленные властями из-за пандемии коронавируса...

Праздники кончились?!

Вначале - Новый год! Потом - Рождество! Затем - Старый Новый год! А потом еще Крещение... Кто-то уже с печалью смотрит на весы, ведь праздничный стол хоть и вкусный, но оставляет свои последствия для фигуры.... Но теперь уже точно все, пора приступать к делам. Кончились и праздники, и вынужденные двухнедельные "каникулы", которые объявили власти в праздничные дни из-за эпидемии COVID-19.

Теги:
Новый год 2021, Новый год, Новый год, карикатуры


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