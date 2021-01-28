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Скандинавская ходьба по-грузински

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Sputnik Грузия
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Кто бы мог подумать, что в век глобализации, технологий и комфорта в Грузии не будет работать главное средство передвижения для большинства людей - общественный транспорт. Но власти все же решили запретить его, чтобы остановить распространение COVID-19

Скандинавская ходьба по-грузински - обратная сторона пандемии

Однако вторая волна пандемии коронавируса, кажется, на исходе, и с 1 февраля общественный транспорт начнет работу во всех городах страны, кроме Тбилиси, Рустави и Кутаиси. В этих трех городах работа общественного транспорта отсрочена до 1 марта. Так что до весны горожанам приходится оттачивать "скандинавскую ходьбу", только по-грузински.

Скандинавская ходьба - ходьба с палками, вид физической активности, в которой используются определенная методика занятия и техника ходьбы при помощи специально разработанных палок.

Теги:
Грузия, карикатуры


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