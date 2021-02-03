18:53 03 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9805
  • 100 RUB4.3571
  • USD3.3072
Поиск
Карикатуры

Вакцинация по-грузински

Карикатуры
Получить короткую ссылку
85 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/03/250784354.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caricature/20210203/250787838/Vaktsinatsiya-po-gruzinski.html

В этом году в Грузии должна начаться вакцинация от коронавируса. Среди жителей страны не утихают споры о том, делать или нет вакцину и какая из них более безопасна для здоровья

Вакцинация по-грузински

Мнения по вакцине против коронавируса в обществе разделились. Часть жителей Грузии готова вакцинироваться и доверяет врачам. Другие утверждают, что делать непроверенную вакцину опасно и рискованно, кто бы ее ни производил. Некоторые считают, что самое лучшее средство защитить себя от заразы - хорошо питаться и поддерживать форму. Кто-то в соцсетях даже предложил шутку - делать вакцину шампуром с шашлыками.

Теги:
карикатуры, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина, Грузия


  • Скандинавская ходьба по-грузински - обратная сторона пандемии
    Последнее обновление: 22:08 28.01.2021
    22:08 28.01.2021

    Скандинавская ходьба по-грузински

    Кто бы мог подумать, что в век глобализации, технологий и комфорта в Грузии не будет работать главное средство передвижения для большинства людей - общественный транспорт. Но власти все же решили запретить его, чтобы остановить распространение COVID-19

    1798
  • Праздники кончились?!
    Последнее обновление: 21:43 18.01.2021
    21:43 18.01.2021

    Праздники кончились...

    Январь – месяц тяжелый, такое ощущение, что праздники все продолжаются и продолжаются. А тут еще и "каникулы", объявленные властями из-за пандемии коронавируса...

    234
  • А вы елку уже убрали?
    Последнее обновление: 10:35 14.01.2021
    10:35 14.01.2021

    А вы елку уже убрали?

    Вот и наступил Старый Новый год, новогодние праздники подходят к концу. Кто-то уже убрал новогоднюю елку и украшения. А вы?

    506
  • Новогоднее испытание: всю еду надо съесть!
    Последнее обновление: 10:45 05.01.2021
    10:45 05.01.2021

    Новогоднее испытание: всю еду надо съесть!

    Новогодний стол в Грузии всегда богато уставлен праздничными блюдами. Даже несмотря на кризис из-за пандемии коронавируса, жители страны откладывали деньги и тратили свои сбережения на новогодние приготовления

    420

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Солдаты в ратуше Янгона, Мьянма
Военный переворот в Мьянме: Аун Сан Су Чжи и президент страны взяты под стражу
Возмущенные жители Чкороцку требуют отставки мэра города - видео
Возмущенные жители Чхороцку требуют отставки мэра города - видео
Внешняя торговля Грузии в год пандемии - итоги
Внешняя торговля Грузии в год пандемии - итоги
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться