Вакцинация по-грузински

В этом году в Грузии должна начаться вакцинация от коронавируса. Среди жителей страны не утихают споры о том, делать или нет вакцину и какая из них более безопасна для здоровья
Мнения по вакцине против коронавируса в обществе разделились. Часть жителей Грузии готова вакцинироваться и доверяет врачам. Другие утверждают, что делать непроверенную вакцину опасно и рискованно, кто бы ее ни производил. Некоторые считают, что самое лучшее средство защитить себя от заразы - хорошо питаться и поддерживать форму. Кто-то в соцсетях даже предложил шутку - делать вакцину шампуром с шашлыками.
Кто бы мог подумать, что в век глобализации, технологий и комфорта в Грузии не будет работать главное средство передвижения для большинства людей - общественный транспорт. Но власти все же решили запретить его, чтобы остановить распространение COVID-19
Новогодний стол в Грузии всегда богато уставлен праздничными блюдами. Даже несмотря на кризис из-за пандемии коронавируса, жители страны откладывали деньги и тратили свои сбережения на новогодние приготовления