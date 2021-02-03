Вакцинация по-грузински

В этом году в Грузии должна начаться вакцинация от коронавируса. Среди жителей страны не утихают споры о том, делать или нет вакцину и какая из них более безопасна для здоровья

Мнения по вакцине против коронавируса в обществе разделились. Часть жителей Грузии готова вакцинироваться и доверяет врачам. Другие утверждают, что делать непроверенную вакцину опасно и рискованно, кто бы ее ни производил. Некоторые считают, что самое лучшее средство защитить себя от заразы - хорошо питаться и поддерживать форму. Кто-то в соцсетях даже предложил шутку - делать вакцину шампуром с шашлыками.