Погода против смягчения ковид-ограничений

Снег пошел в Тбилиси впервые за последние годы. Мало кто из рестораторов в эти дни решился вынести столики на улицу. А тех, кто решился выпить и пообедать при температуре около нуля - еще меньше. Но встретили пару раз.
Снятие ограничений на работу уличных ресторанов и кафе в Грузии удивительным образом совпало с резким похолоданием. Почти день в день
Снег пошел в Тбилиси впервые за последние годы. Мало кто из рестораторов в эти дни решился вынести столики на улицу. А тех, кто решился выпить и пообедать при температуре около нуля - еще меньше. Но встретили пару раз.
В этом году в Грузии должна начаться вакцинация от коронавируса. Среди жителей страны не утихают споры о том, делать или нет вакцину и какая из них более безопасна для здоровья
Кто бы мог подумать, что в век глобализации, технологий и комфорта в Грузии не будет работать главное средство передвижения для большинства людей - общественный транспорт. Но власти все же решили запретить его, чтобы остановить распространение COVID-19
Январь – месяц тяжелый, такое ощущение, что праздники все продолжаются и продолжаются. А тут еще и "каникулы", объявленные властями из-за пандемии коронавируса...
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