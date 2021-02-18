Погода против смягчения ковид-ограничений

Снятие ограничений на работу уличных ресторанов и кафе в Грузии удивительным образом совпало с резким похолоданием. Почти день в день

Снег пошел в Тбилиси впервые за последние годы. Мало кто из рестораторов в эти дни решился вынести столики на улицу. А тех, кто решился выпить и пообедать при температуре около нуля - еще меньше. Но встретили пару раз.