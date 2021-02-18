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Погода против смягчения ковид-ограничений

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Sputnik Грузия
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Снятие ограничений на работу уличных ресторанов и кафе в Грузии удивительным образом совпало с резким похолоданием. Почти день в день

Когда погода против смягчения ковид-ограничений

Снег пошел в Тбилиси впервые за последние годы. Мало кто из рестораторов в эти дни решился вынести столики на улицу. А тех, кто решился выпить и пообедать при температуре около нуля - еще меньше. Но встретили пару раз.

Теги:
Бизнес, Грузия, Коронавирус COVID-2019, карикатуры


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