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Наконец-то туристы!

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Sputnik Грузия
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Грузия полностью восстановила авиасообщение, и после длительной паузы в стране начали появляться первые туристы

Наконец-то туристы! Карикатура

Пандемия коронавируса нанесла сокрушительный удар по туризму в Грузии. Один за другим банкротились турфирмы, отели и рестораны. Не удивительно, что сейчас в Грузии встречают долгожданных туристов с особым радушием.

Теги:
туризм, Грузия

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