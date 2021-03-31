Наконец-то туристы!

Пандемия коронавируса нанесла сокрушительный удар по туризму в Грузии. Один за другим банкротились турфирмы, отели и рестораны. Не удивительно, что сейчас в Грузии встречают долгожданных туристов с особым радушием.
Грузия полностью восстановила авиасообщение, и после длительной паузы в стране начали появляться первые туристы
Пандемия коронавируса нанесла сокрушительный удар по туризму в Грузии. Один за другим банкротились турфирмы, отели и рестораны. Не удивительно, что сейчас в Грузии встречают долгожданных туристов с особым радушием.
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