Масло на вес золота!

Рост цен на продукты питания в последнее время сильно ударил по карману жителям Грузии. Среди лидеров по росту стоимости оказалось... подсолнечное масло. Это стало поводом не только для негативных комментариев, но и для шуток
На днях грузинский интернет взорвался фотографиями подсолнечного масла, которое подорожало до 8-10 лари ($2,5-3). В "допандемические" времена литр масла стоил 3-4 лари.
Но вскоре возмущение сменилось шутками. Одной из самых популярных стала подборка снимков "Романтическая прогулка с маслом". "Оно мне так дорого, что не могу оставить дома", - написал автор.
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