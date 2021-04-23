Мама дорогая! Цены страшнее коронавируса

Жителей Грузии больше заботит не смертельно опасная инфекция, а зашкаливающие цены на основные продукты питания
В Грузии шутят, что если при входе в магазин посетителям измеряют температуру, то при выходе им должны измерить давление – не каждый может спокойно смотреть на многократно повышенные цены. А для особо впечатлительных у супермаркета должна дежурить карета "скорой помощи".
Рост цен на продукты питания в последнее время сильно ударил по карману жителям Грузии. Среди лидеров по росту стоимости оказалось... подсолнечное масло. Это стало поводом не только для негативных комментариев, но и для шуток