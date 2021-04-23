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Мама дорогая! Цены страшнее коронавируса

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (138)
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Sputnik Грузия
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Жителей Грузии больше заботит не смертельно опасная инфекция, а зашкаливающие цены на основные продукты питания

Цены страшнее ковида. Карикатура

В Грузии шутят, что если при входе в магазин посетителям измеряют температуру, то при выходе им должны измерить давление – не каждый может спокойно смотреть на многократно повышенные цены. А для особо впечатлительных у супермаркета должна дежурить карета "скорой помощи". 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (138)
Теги:
Скорая помощь, цены, Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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