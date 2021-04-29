Ковид-выходные в радость?!

Грузия в первой половине мая будет утопать в выходных - каникулы в связи с непростой ситуацией с пандемией коронавируса с 4 по 11 мая объявлены правительством по всей стране. То есть выходные в Грузии начнутся 30 апреля и продлятся до 13 мая
С 30 апреля по 3 мая – в Грузии будут официальные пасхальные выходные, а 12 мая – выходной по случаю дня Андрея Первозванного.
Рост цен на продукты питания в последнее время сильно ударил по карману жителям Грузии. Среди лидеров по росту стоимости оказалось... подсолнечное масло. Это стало поводом не только для негативных комментариев, но и для шуток