15:13 29 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1666
  • 100 RUB4.6217
  • USD3.4529
Поиск
Карикатуры

Ковид-выходные в радость?!

Карикатуры
Получить короткую ссылку
46 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/11/251492774.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caricature/20210429/251605502/Kovid-vykhodnye-v-radost.html

Грузия в первой половине мая будет утопать в выходных - каникулы в связи с непростой ситуацией с пандемией коронавируса с 4 по 11 мая объявлены правительством по всей стране. То есть выходные в Грузии начнутся 30 апреля и продлятся до 13 мая

Ковид-выходные в радость?!

С 30 апреля по 3 мая – в Грузии будут официальные пасхальные выходные, а 12 мая – выходной по случаю дня Андрея Первозванного.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

Власти порекомендовали всем компаниям перевести работников на дистанционную работу. Школы, детсады и вузы будут закрыты.

Так что, как всегда, на плечи матерей Грузии лягут все заботы - ведь дети, мужья и домашние дела на выходных создают больше хлопот, чем в рабочие будни.

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия, карикатуры

  • Цены страшнее ковида. Карикатура
    Последнее обновление: 14:34 23.04.2021
    14:34 23.04.2021

    Мама дорогая! Цены страшнее коронавируса

    Жителей Грузии больше заботит не смертельно опасная инфекция, а зашкаливающие цены на основные продукты питания

    1279
  • Масло на вес золота!
    Последнее обновление: 18:10 13.04.2021
    18:10 13.04.2021

    Масло на вес золота!

    Рост цен на продукты питания в последнее время сильно ударил по карману жителям Грузии. Среди лидеров по росту стоимости оказалось... подсолнечное масло. Это стало поводом не только для негативных комментариев, но и для шуток

    699
  • Наконец-то туристы! Карикатура
    Последнее обновление: 18:38 31.03.2021
    18:38 31.03.2021

    Наконец-то туристы!

    Грузия полностью восстановила авиасообщение, и после длительной паузы в стране начали появляться первые туристы

    1554
  • Когда погода против смягчения ковид-ограничений
    Последнее обновление: 17:20 18.02.2021
    17:20 18.02.2021

    Погода против смягчения ковид-ограничений

    Снятие ограничений на работу уличных ресторанов и кафе в Грузии удивительным образом совпало с резким похолоданием. Почти день в день

    642

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Фотомодель Винни Харлоу после 93-ей церемонии вручения Оскар в Беверли-Хиллз
Великолепие и шик: наряды с 93-ей церемонии вручения " Оскар" - фото
Забастовки в Грузии: рабочие Руставского азота требуют повышения зарплат - видео
Забастовки в Грузии: рабочие "Руставского азота" требуют повышения зарплат - видео
Почасовая оплата труда в ЕС
Сколько стоит час работы в странах ЕС
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться