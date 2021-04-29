Ковид-выходные в радость?!

Грузия в первой половине мая будет утопать в выходных - каникулы в связи с непростой ситуацией с пандемией коронавируса с 4 по 11 мая объявлены правительством по всей стране. То есть выходные в Грузии начнутся 30 апреля и продлятся до 13 мая

С 30 апреля по 3 мая – в Грузии будут официальные пасхальные выходные, а 12 мая – выходной по случаю дня Андрея Первозванного.

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Власти порекомендовали всем компаниям перевести работников на дистанционную работу. Школы, детсады и вузы будут закрыты.

Так что, как всегда, на плечи матерей Грузии лягут все заботы - ведь дети, мужья и домашние дела на выходных создают больше хлопот, чем в рабочие будни.