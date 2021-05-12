Делайте прививки!

Регистрация на прививку от COVID-19 в Грузии отныне возможна и по телефону. С целью регистрации граждан на вакцинацию в стране заработала горячая линия – 15 22

Вакцинация ведется несколькими вакцинами – AstraZeneca, Pfizer и китайским Sinopharm. Из всех перечисленных вариантов большинство граждан страны выбирают препарат Pfizer.

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По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали 67 136 человек.

В Грузии за последние сутки было зарегистрировано 1 409 новых пациентов с COVID-19, из них в Тбилиси - 744.

На данный момент в Грузии 16 341 активный случай, из них 4 231 нуждается в стационарном лечении, 772 человека находятся в ковид-гостиницах, 11 338 человек проходят курс лечения дома. Состояние 872 пациентов тяжелое, 192 подключены к аппарату искусственного дыхания.