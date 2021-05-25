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Не отпуск, а мечта!

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Sputnik Грузия
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Отпуск проблематичным делает нынче не только пандемия коронавируса – кусаются и растущие цены. Поездка на курорт, даже не очень фешенебельный, по карману далеко не всем. А отдохнуть-то хочется. Ну очень хочется!

Не отпуск, а мечта!

И что делать, если нет денег? Или границы закрыты? Или же коронавирус страшит? Ну а на что же нам наше воображение? Рисуем себе лазурный берег моря, пальмы, яхты и яркое солнце. И думаем, что мы в отпуске на дорогом курорте.

Теги:
Дешевые авиабилеты, Лето, Грузия

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