Не отпуск, а мечта!

Отпуск проблематичным делает нынче не только пандемия коронавируса – кусаются и растущие цены. Поездка на курорт, даже не очень фешенебельный, по карману далеко не всем. А отдохнуть-то хочется. Ну очень хочется!

И что делать, если нет денег? Или границы закрыты? Или же коронавирус страшит? Ну а на что же нам наше воображение? Рисуем себе лазурный берег моря, пальмы, яхты и яркое солнце. И думаем, что мы в отпуске на дорогом курорте.