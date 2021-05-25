Не отпуск, а мечта!

И что делать, если нет денег? Или границы закрыты? Или же коронавирус страшит? Ну а на что же нам наше воображение? Рисуем себе лазурный берег моря, пальмы, яхты и яркое солнце. И думаем, что мы в отпуске на дорогом курорте.
Отпуск проблематичным делает нынче не только пандемия коронавируса – кусаются и растущие цены. Поездка на курорт, даже не очень фешенебельный, по карману далеко не всем. А отдохнуть-то хочется. Ну очень хочется!
И что делать, если нет денег? Или границы закрыты? Или же коронавирус страшит? Ну а на что же нам наше воображение? Рисуем себе лазурный берег моря, пальмы, яхты и яркое солнце. И думаем, что мы в отпуске на дорогом курорте.
Грузию "накрыли" повсеместные протесты профсоюзов. Бастуют строители автодорог, разливщики минеральных вод (знаменитой Боржоми и не менее знаменитой Набеглави), до этого протестовали шахтеры, мукомолы и даже доставщики еды
Регистрация на прививку от COVID-19 в Грузии отныне возможна и по телефону. С целью регистрации граждан на вакцинацию в стране заработала горячая линия – 15 22
Грузия в первой половине мая будет утопать в выходных – каникулы в связи с непростой ситуацией с пандемией коронавируса с 4 по 11 мая объявлены правительством по всей стране. То есть выходные в Грузии начнутся 30 апреля и продлятся до 13 мая
Жителей Грузии больше заботит не смертельно опасная инфекция, а зашкаливающие цены на основные продукты питания
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