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Купаемся без масок - загораем в масках!

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Sputnik Грузия
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Летний сезон на курортах Грузии уже стартовал, а пандемийный - еще не закончился. Приходится искать компромисс. Где же "золотая середина"?

Купаемся без масок - загораем в масках!

Так что, с одной стороны, страна активно продолжает развивать туризм, открыла границы и привлекает отдыхающих, а с другой стороны - власти упорно борются с коронавирусом, сохраняя главные COVID ограничения - обязательное ношение масок и запрет на передвижение ночью.

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Вот такой коронавирусный туризм по-грузински - устраивайтесь поудобнее, наслаждайтесь солнцем и не болейте!

Теги:
туризм в Грузии, Туризм, туризм, карикатуры

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