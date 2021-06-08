Купаемся без масок - загораем в масках!

Летний сезон на курортах Грузии уже стартовал, а пандемийный - еще не закончился. Приходится искать компромисс. Где же "золотая середина"?

Так что, с одной стороны, страна активно продолжает развивать туризм, открыла границы и привлекает отдыхающих, а с другой стороны - власти упорно борются с коронавирусом, сохраняя главные COVID ограничения - обязательное ношение масок и запрет на передвижение ночью.

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Вот такой коронавирусный туризм по-грузински - устраивайтесь поудобнее, наслаждайтесь солнцем и не болейте!