Купаемся без масок - загораем в масках!

Летний сезон на курортах Грузии уже стартовал, а пандемийный - еще не закончился. Приходится искать компромисс. Где же "золотая середина"?
Так что, с одной стороны, страна активно продолжает развивать туризм, открыла границы и привлекает отдыхающих, а с другой стороны - власти упорно борются с коронавирусом, сохраняя главные COVID ограничения - обязательное ношение масок и запрет на передвижение ночью.
Отпуск проблематичным делает нынче не только пандемия коронавируса – кусаются и растущие цены. Поездка на курорт, даже не очень фешенебельный, по карману далеко не всем. А отдохнуть-то хочется. Ну очень хочется!
Грузию "накрыли" повсеместные протесты профсоюзов. Бастуют строители автодорог, разливщики минеральных вод (знаменитой Боржоми и не менее знаменитой Набеглави), до этого протестовали шахтеры, мукомолы и даже доставщики еды
Грузия в первой половине мая будет утопать в выходных – каникулы в связи с непростой ситуацией с пандемией коронавируса с 4 по 11 мая объявлены правительством по всей стране. То есть выходные в Грузии начнутся 30 апреля и продлятся до 13 мая