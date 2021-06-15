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Коронавирусный туризм

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Sputnik Грузия
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В Грузии официально открылся летний туристический сезон, растет поток гостей из-за рубежа. Но не стоит забывать, что из-за пандемии коронавируса обязательно следует носить маски не только в помещениях, но и на улице

Коронавирусный туризм

Всем гостям, которые прибывают в Грузию, надо быть внимательными – маски тут носят везде в обязательном порядке, даже в открытых пространствах. Центр города патрулирует полиция, которая штрафует тех, кто не носит "защиту от ковида".

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Поэтому прибывающим в страну гостям надо иметь с собой хотя бы небольшой запас медицинских масок на первые дни, пока они не найдут, где их приобрести в Тбилиси или других городах и районах Грузии. Дефицита с этим в Грузии уже нет, медицинские маски можно приобрести во многих супермаркетах и торговых центрах, в аптеках и даже в киосках на улице. 

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, туризм, Туризм, Туры в Грузию, туризм в Грузии, Летний сезон, Грузия

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