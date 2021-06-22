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Пандемия отдыху не помеха!

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Sputnik Грузия
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Летний сезон на курортах Грузии уже стартовал, а пандемийный - еще не закончился. Вот так и живет страна - принимает гостей на фоне ограничений, действующих из-за коронавируса

Пандемия отдыху не помеха!

Страна активно продолжает развивать туризм, открыла границы и привлекает отдыхающих, а с другой стороны - власти упорно борются с коронавирусом, число ежедневно фиксируемых случаев составляет около тысячи и есть опасность роста количества заражений. 

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С 22 июня отменено обязательное ношение защитных масок на улице и в открытых пространствах. С 1 июля будет отменен комендантский час. Однако ресторанам разрешили прием посетителей с 1 июля лишь до 12 часов ночи. 

Теги:
карикатуры, туризм в Грузии, Туризм, туризм, Грузия

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