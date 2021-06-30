Подарки в помощь Грузии

Какие времена - такие и подарки. Теперь страна радуется каждой новой партии вакцины от коронавируса. Грузия уже получила тысячи доз вакцины и в будущем получит еще

В Минздраве Грузии заявляют, что в этом месяце будут готовы приступить к массовой вакцинации населения. В июле Грузия получит еще около полумиллиона доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac.

В стране есть в наличии дозы препарата AstraZeneca, но она не столь популярна после вызванных ей осложнений у людей молодого возраста. Что касается препарата Pfizer, миллион доз которого должна поэтапно получить Грузия, Минздраву страны уже известная точная дата ввоза вакцины. Но она не разглашается из-за требования компании-производителя.

В Минздраве также заявили, что все граждане, которые должны сделать вторую прививку препаратом AstraZeneca, будут обеспечены вакциной в срок.