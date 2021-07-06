В Грузии как на сковороде - аномально жаркое лето

Столбик термометра в последние дни превысил отметку в 40 градусов. Ощущение от прогулки под палящим солнцем в ясный день такое, как будто тебя поджаривают на сковородке.
Жители и гости Грузии ищут в дневное время спасения от летней жары
Столбик термометра в последние дни превысил отметку в 40 градусов. Ощущение от прогулки под палящим солнцем в ясный день такое, как будто тебя поджаривают на сковородке.
Какие времена - такие и подарки. Теперь страна радуется каждой новой партии вакцины от коронавируса. Грузия уже получила тысячи доз вакцины и в будущем получит еще
Летний сезон на курортах Грузии уже стартовал, а пандемийный - еще не закончился. Вот так и живет страна - принимает гостей на фоне ограничений, действующих из-за коронавируса
В Грузии официально открылся летний туристический сезон, растет поток гостей из-за рубежа. Но не стоит забывать, что из-за пандемии коронавируса обязательно следует носить маски не только в помещениях, но и на улице
Летний сезон на курортах Грузии уже стартовал, а пандемийный - еще не закончился. Приходится искать компромисс. Где же "золотая середина"?
Инициатором акции является лидер оппозиционной партии "Гирчи – больше свободы" депутат парламента Зураб Джапаридзе
Каха Кучава осудил насилие против кого бы то ни было и в первую очередь против журналистов, заявив, что этому не может быть никакого оправдания
К этому времени в Грузии зарегистрировано 10 166 активных случаев заражения коронавирусом, из них 2 961 человек проходят лечение в больницах, 6 368 – проходят курс лечения на дому
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