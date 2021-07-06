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В Грузии как на сковороде - аномально жаркое лето

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Жители и гости Грузии ищут в дневное время спасения от летней жары

В Грузии как на сковороде - аномально жаркое лето

Столбик термометра в последние дни превысил отметку в 40 градусов. Ощущение от прогулки под палящим солнцем в ясный день такое, как будто тебя поджаривают на сковородке.

Теги:
Жара, Лето, Грузия

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