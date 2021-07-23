Министр с "трофеем"

"Трофей" министр так и не вернула телеканалу, заявив, что сделает это, когда бывшая правящая партия "Единое национальное движение" исчезнет с политического поля Грузии. Также Цулукиани пообещала, что будет везде носить захваченный микрофон с собой.
Глава Минкультуры Грузии Тея Цулукиани удивила всех, отобрав микрофон у журналиста оппозиционного "Главного канала" ("Мтавари архи")
"Трофей" министр так и не вернула телеканалу, заявив, что сделает это, когда бывшая правящая партия "Единое национальное движение" исчезнет с политического поля Грузии. Также Цулукиани пообещала, что будет везде носить захваченный микрофон с собой.
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