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Министр с "трофеем"

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Sputnik Грузия
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Глава Минкультуры Грузии Тея Цулукиани удивила всех, отобрав микрофон у журналиста оппозиционного "Главного канала" ("Мтавари архи")

Министр с трофеем

"Трофей" министр так и не вернула телеканалу, заявив, что сделает это, когда бывшая правящая партия "Единое национальное движение" исчезнет с политического поля Грузии. Также Цулукиани пообещала, что будет везде носить захваченный микрофон с собой.

Теги:
Тея Цулукиани, карикатуры

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