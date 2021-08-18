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Только не дистанционка!

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Темы:
Отдых в Грузии 2021 (28)
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Sputnik Грузия
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В Грузии вновь заговорили о дистанционном обучении школьников, мол, эпидположение не оставляет другого выбора

Школы и ковид - снова дистанционка?

Такая новость шокировала грузинских матерей, которые более года на себе испытавают все "радости" дистанционки. Все что теперь остается - молиться, чтобы бушующий коронавирус утих, а дети вновь пошли в школу.

Темы:
Отдых в Грузии 2021 (28)

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