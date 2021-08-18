Только не дистанционка!

Такая новость шокировала грузинских матерей, которые более года на себе испытавают все "радости" дистанционки. Все что теперь остается - молиться, чтобы бушующий коронавирус утих, а дети вновь пошли в школу.
В Грузии вновь заговорили о дистанционном обучении школьников, мол, эпидположение не оставляет другого выбора
Такая новость шокировала грузинских матерей, которые более года на себе испытавают все "радости" дистанционки. Все что теперь остается - молиться, чтобы бушующий коронавирус утих, а дети вновь пошли в школу.
Правительство не устает внушать нам, что, несмотря на пандемию, высокую смертность, коронавирусную безысходность, в стране все хорошо, экономика не только ожила, но и творит чудеса роста
Глава Минкультуры Грузии Тея Цулукиани удивила всех, отобрав микрофон у журналиста оппозиционного "Главного канала" ("Мтавари архи")
Борьба с курением в Грузии, которая считается одной из самых курящих стран, ведется на законодательном уровне. Теперь обсуждается новый запрет - для водителей и пассажиров такси
Жители и гости Грузии ищут в дневное время спасения от летней жары
В этом центре не обязательно проходить предварительную регистрацию на вакцинацию. Он будет работать ежедневно, включая выходные, с 10:00 до 18:00
На сегодняшний день в Грузии от коронавируса вакцинировано уже 831 815 человек, из которых 245 207 прошли полный курс
Заместитель главы МИД подчеркнул, что Грузия не собирается принимать беженцев из Афганистана и этот вопрос не обсуждается
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