Путин призвал остановить боевые действия в Нагорном Карабахе

Министров иностранных дел Азербайджана и Армении пригласили в Москву для проведения консультаций по урегулированию конфликта при посредничестве их российского коллеги

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Российский президент Владимир Путин выступил с обращением по поводу Нагорного Карабаха, призвав участников конфликта прекратить боевые действия из гуманитарных соображений, пишет РИА Новости.

Глава государства провел серию телефонных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля. Путин отметил необходимость остановить столкновения в регионе, чтобы провести обмен пленными и телами погибших.

"Для проведения консультаций по этим вопросам при посредничестве министра иностранных дел России в Москву 9 октября приглашаются министры иностранных дел Азербайджана и Армении", — сказали в Кремле.

С 27 сентября на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе ведутся ожесточенные бои. Многочисленные жертвы есть как с армянской, так и с азербайджанской стороны. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.

Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.