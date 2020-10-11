Число выявленных случаев коронавируса в Армении превысило 56 тысяч

Власти Армении просят не забывать об опасности распространения коронавируса, особенно на фоне обострения конфликта в Карабахе

ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 56 451, сообщает Sputnik Армения.

Для сравнения отметим, что по состоянию на 10 октября таких случаев было 55 736. Таким образом, за сутки выявлено 715 новых случаев заражения.

От осложнений коронавируса в Армении скончались всего 1 020 человек (плюс 4 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 303 (нет новых случаев за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 45 824. На лечении находятся 9 304 человека. Общее количество проведенных тестов – 325 894.

Отметим, что в Армении с 16 марта по 11 сентября действовал режим ЧП. Теперь в стране ввели карантин, который продлится до 11 января 2021 года. "Масочный режим" в республике сохраняется.