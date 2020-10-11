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Медицинский персонал инфекционной больницы Норк

Число выявленных случаев коронавируса в Армении превысило 56 тысяч

© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
Кавказ
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1341)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201011/249683339/Chislo-vyyavlennykh-sluchaev-koronavirusa-v-Armenii-prevysilo-56-tysyach.html

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 56 451, сообщает Sputnik Армения.

Для сравнения отметим, что по состоянию на 10 октября таких случаев было 55 736. Таким образом, за сутки выявлено 715 новых случаев заражения.

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От осложнений коронавируса в Армении скончались всего 1 020 человек (плюс 4 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 303 (нет новых случаев за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 45 824. На лечении находятся 9 304 человека. Общее количество проведенных тестов – 325 894. 

Отметим, что в Армении с 16 марта по 11 сентября действовал режим ЧП. Теперь в стране ввели карантин, который продлится до 11 января 2021 года. "Масочный режим" в республике сохраняется.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1341)


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