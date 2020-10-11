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Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Алиев: Баку готов незамедлительно начать переговоры по Карабаху с Ереваном

© photo: Sputnik / Alexey Nikolsky
Кавказ
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Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (113)
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Президент Азербайджана не исключил возможности переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, но на данном этапе такая встреча была бы непродуктивной

ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Азербайджан готов незамедлительно начать переговоры с Арменией по Нагорному Карабаху, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В пятницу Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября. Решение было принято по итогам переговоров глав МИД РФ, Армении и Азербайджана в Москве, которые длились более 10 часов. Стороны обвиняют друг друга в его несоблюдении.

Нагорный Карабах, Мартакерт - разрушения после обстрела
© REUTERS / ARMENIAN FOREIGN MINISTRY
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия в Карабахе

"Мы готовы начать завтра, поэтому все зависит от действий Минской группы ОБСЕ, их графика работы. Наша сторона готова начать незамедлительно", - сказал Алиев в интервью РБК.

Алиев при этом заявил, что "если армянская сторона будет привержена режиму перемирия, то, как я говорил вчера, наступит фаза политического урегулирования и закончится фаза принуждения к переговорам".

"Поэтому мы будем идти до конца в любом случае", - отметил он.

Алиев сообщил, что заявление по итогам трехсторонних переговоров в Москве между министрами иностранных дел РФ, Армении и Азербайджана предполагает вывод армянских сил из Карабаха.

"Это предполагает, безусловно, согласованный вывод армянских оккупационных сил с нашей территории. Поскольку в заявлении есть ссылка на субстантивные переговоры, а это значит – на базовые принципы, а там все конкретно написано, когда освобождается пять районов, когда освобождается еще два", - заявил Алиев.

Алиев не исключил возможности переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Президент Армении Армен Саркисян во время официального открытия памятника Араму Манукяну (17 июля 2018). Еревaн
© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
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"Я не исключаю такой возможности, но для этого нужны определенные условия. На данном этапе я не считаю это продуктивным, наоборот. В армянском руководстве должны наконец понять, что языком ультиматумов, оскорбления и шантажа с Азербайджаном говорить нельзя", – сказал Алиев.

При этом глава Азербайджана отметил важную роль России в урегулировании сложившейся ситуации.

"Россия, как наш сосед, как страна, которая имеет и с Азербайджаном, и с Арменией общую историю, конечно, она играет особую роль. Она основана и на истории, и на взаимодействии наших народов, а также и на весе, и роли России в мире и, безусловно, в нашем регионе", – пояснил он.

По итогам московских переговоров Азербайджан и Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования согласились приступить к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования.

Трехсторонние переговоры Министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России
photo : press-service of the Russian Foreign Ministry
Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. В Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.

Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (113)


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