Число выявленных случаев коронавируса в Азербайджане превысило 43 тысячи

В Азербайджане с конца февраля зарегистрировано 43 280 фактов заражения коронавирусом, из них 39 671 человек выписан после лечения, 619 пациентов клиник спасти не удалось

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 530 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 369 человек). В то же время 101 пациент (102 человека соответственно) выписан после завершения лечения, сообщает Sputnik Азербайджан.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались трое пациентов, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Начиная с конца февраля, в Азербайджане выявлено в общей сложности 43 280 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 39 671 человек благополучно прошел лечение, 619 пациентов клиник скончались.

Лечение 2990 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 1 201 924 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 8054 - за минувшие сутки.