Выявленные случаи коронавируса в Армении превысили 60 тысяч

В Армении за последние 14 дней число подтвержденных случаев заражения COVID-19 выросло почти на 113%. Минздрав призывает граждан строго соблюдать противоэпидемические нормы

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 61 460, сообщает Sputnik Армения.

Для сравнения отметим, что по состоянию на 15 октября таких случаев было 59 995. Таким образом, за сутки выявлено 1 465 новых случаев заражения.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 1 056 человек (плюс 10 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 314 (плюс 3 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 47 571. На лечении находятся 13 919 человек. Общее количество проведенных тестов – 340 116.

Отметим, что в Армении с 16 марта по 11 сентября действовал режим ЧП. Теперь в стране ввели карантин, который продлится до 11 января 2021 года. "Масочный режим" в республике сохраняется.