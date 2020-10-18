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Нагорный Карабах - разрушения после обстрела

Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в нарушении перемирия

© Sputnik / STRINGER
Кавказ
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Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (141)
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В субботу Баку и Ереван решили объявить перемирие с 00:00 18 октября (23:00 мск 17 октября). Стороны пришли к соглашению, следуя договоренностям, достигнутым в ходе переговоров в Москве 10 октября

ТБИЛИСИ, 18 окт -  Sputnik. Оборонные ведомства Азербайджана и Армении выступили со взаимными обвинениями в нарушении соглашения о перемирии, достигнутого в субботу.

Накануне Баку и Ереван решили объявить перемирие с 0:00 18 октября (23:00 мск 17 октября). Стороны пришли к соглашению, следуя договоренностям, достигнутым в ходе переговоров в Москве 10 октября, а также заявлениям президентов России, Франции и США - сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху - от 1 и 5 октября.

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© video: Sputnik
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Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении грубо нарушили режим перемирия, подвергнув артиллерийскому обстрелу азербайджанские позиции на линии соприкосновения в Карабахе, сообщает Sputnik Азербайджан.

"Несмотря на объявление о новом гуманитарном прекращении огня в 0:00 18 октября (23:00 мск 17 октября), вооруженные силы Армении в очередной раз грубо нарушили соглашение. Ночью противник обстрелял из минометов и артиллерии окрестности Джебраила, а также освобожденные села на реке Араз", - сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

В свою очередь пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что Баку в ночь на воскресенье нарушил режим прекращения огня, сообщает Sputnik Армения.

"В очередной раз, нарушив режим гуманитарного прекращения огня, противник произвел артиллерийский обстрел в северном направлении с 0:04 до 2:45 (с 23:04 мск субботы до 1:45 мск воскресенья - ред.), а также ракетный обстрел в южном направлении с 2:20 до 2:45 (с 1:20 до 1:45 мск - ред.)", - заявила Степанян.

Ситуация в Нагорном Карабахе

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и впервые всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.

Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

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© AP Photo / Karen Mirzoyan
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Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями – Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (141)


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