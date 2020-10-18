За сутки в Армении выявили более полутора тысяч зараженных коронавирусом

ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 64 694, сообщает Sputnik Армения.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 17 октября таких случаев было 63000. Таким образом, за сутки выявлено 1694 новых случая заражения.

От осложнений коронавируса в Армении скончался 1081 человек (плюс 14 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 316 (плюс 2 новых случая).

Число излечившихся от инфекции составляет 48104. На лечении находятся 15193 человека. Общее количество проведенных тестов – 348149.

Отметим, что в Армении с 16 марта по 11 сентября действовал режим ЧП. Теперь в стране ввели карантин, который продлится до 11 января 2021 года. "Масочный режим" в республике сохраняется.