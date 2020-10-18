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В Армении продлен карантин в связи с коронавирусом

За сутки в Армении выявили более полутора тысяч зараженных коронавирусом

© photo: Sputnik
Кавказ
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1369)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201018/249736556/Za-sutki-v-Armenii-vyyavili-bolee-polutora-tysyach-zarazhennykh-koronavirusom.html

В Армении за последние дни число подтвержденных случаев заражения COVID-19 резко увеличилось - Минздрав призывает граждан строго соблюдать противоэпидемические нормы

ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 64 694, сообщает Sputnik Армения.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 17 октября таких случаев было 63000. Таким образом, за сутки выявлено 1694 новых случая заражения.

Пандемия коронавируса COVID-19 . ПЦР тестирование в Дели, Индия
© AP Photo / Altaf Qadri
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От осложнений коронавируса в Армении скончался 1081 человек (плюс 14 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 316 (плюс 2 новых случая).

Число излечившихся от инфекции составляет 48104. На лечении находятся 15193 человека. Общее количество проведенных тестов – 348149.

Отметим, что в Армении с 16 марта по 11 сентября действовал режим ЧП. Теперь в стране ввели карантин, который продлится до 11 января 2021 года. "Масочный режим" в республике сохраняется.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1369)


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