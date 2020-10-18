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Работы по расширению автомагистрали в Азербайджане

Азербайджан расширяет дорогу до границе с Грузией

photo: Azerbaijan Highway State Agency
Кавказ
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Sputnik Грузия
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Участок протяженностью 130 километров будет расширен до 27 метров с целью увеличения международных грузоперевозок. На дороге планируется установить 86 автобусных остановок.

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Государственное агентство "Автомобильные дороги Азербайджана" проводит работу по расширению 130-километрового участка автомагистрали Гянджа-Газах-государственная граница с Грузией, сообщает Sputnik Азербайджан.

 

Подразделения агентства осуществляют прокладку грунтового слоя, строительство каменной наброски и гранулированного основания, а наряду с этим идет прокладка водопроводных труб, строительство на дорожном участке подземных переходов и мостов.

Реконструкция дороги на одном из участков автомагистрали Евлах-Загатала-госграница с Грузией
photo : courtesy of "Azeravtoyol"
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Также ведется работа по строительству щебеночного фундамента и укладке асфальтобетонного покрытия.

Строители осуществляют работу на дорожном участке, не препятствуя комфортному движению на ней автотранспорта.

Согласно проекту, общая ширина дороги будет расширена до 27,5 метров. Также на 130-километровом участке автодороги планируется установить 86 автобусных остановок. Учитывая, что автомагистраль проходит вне населенных пунктов, повышается уровень безопасности участников дорожного движения на данном участке.

Расширение дороги, являющейся частью автомобильной магистрали республиканского значения Баку-Алят-Газах-госграница с Грузией, позволит расширить международные и внутренние грузоперевозки.



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