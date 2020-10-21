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В Армении продлен карантин в связи с коронавирусом

В Армении зафиксировано рекордное количество смертей от COVID-19 за сутки

Sputnik
Кавказ
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1380)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20201021/249764640/V-Armenii-zafiksirovano-rekordnoe-kolichestvo-smertey-ot-COVID-19-za-sutki.html

Всего за 24 часа скончались 20 человек, включая 16-летнюю девочку, которой не так давно удалили злокачественную опухоль

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. За минувшие сутки в Армении от коронавируса скончалось рекордное число пациентов – 20 человек – среди которых несовершеннолетняя девочка, сообщает Sputnik Армения.

Среди скончавшихся пятеро мужчин, 14 женщин и 16-летняя девочка. У всех пациентов были сопутствующие хронические заболевания.

Ситуация в мире в связи с коронавирусом
© REUTERS / FABRIZIO BENSCH
Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 21 октября

Отмечается, что в Армении это первый случай смерти несовершеннолетнего. У девочки были сопутствующие тяжелые болезни. Два года назад девочке удалили злокачественную опухоль, и она находилась в вегетативном состоянии.

"Врачи сделали все возможное, однако спасти жизнь ребенка не удалось", – говорится в сообщении.

Таким образом, общее число смертей в Армении от COVID-19 составляет 1 121.

Помимо этого, за последние сутки зарегистрированы три смерти пациентов по другим причинам. Всего таких случаев в Армении 321.

По состоянию на 21 октября, в Армении выявлено 68 530 случаев заражения коронавирусом. Излечились 49 219 человек, на лечении находится 17 869 пациентов. Проведено в общей сложности 357 104 теста.

В Армении с 16 марта по 11 сентября действовал режим ЧП. Теперь в стране ввели карантин, который продлится до 11 января 2021 года. Масочный режим в республике сохраняется.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1380)
Теги:
Армения, Коронавирус COVID-2019


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