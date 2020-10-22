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Ситуация в Армении в связи с коронавирусом

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении превысило 70 тысяч

© photo: AFP 2020 / KAREN MINASYAN
Кавказ
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1384)
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За последние сутки в Армении выявлено 2 306 новых случаев заражения коронавирусом, десять пациентов с COVID-19 скончались

ТБИЛИСИ, 22 окт – Sputnik. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении с начала пондемии составило 70 836, сообщает Sputnik Армения.

За сутки в стране выявлено 2 306 новых случаев заражения.

Пандемия коронавируса COVID 19. Люди в масках на улицах Пекина, Китай
© AP Photo / Andy Wong
Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 22 октября

От осложнений коронавируса в Армении скончался 1 131 человек (плюс 10 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 327 (плюс 6 за минувшие сутки) человек.

Число излечившихся от инфекции составляет 49 787 человек. На лечении находятся 19 591 человек. Общее количество проведенных тестов – 362 293.

В Армении с 16 марта по 11 сентября действовал режим ЧП. Теперь в стране ввели карантин, который продлится до 11 января 2021 года. Масочный режим в республике сохраняется.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1384)


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