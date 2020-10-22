Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении превысило 70 тысяч

За последние сутки в Армении выявлено 2 306 новых случаев заражения коронавирусом, десять пациентов с COVID-19 скончались

ТБИЛИСИ, 22 окт – Sputnik. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении с начала пондемии составило 70 836, сообщает Sputnik Армения.

За сутки в стране выявлено 2 306 новых случаев заражения.

От осложнений коронавируса в Армении скончался 1 131 человек (плюс 10 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 327 (плюс 6 за минувшие сутки) человек.

Число излечившихся от инфекции составляет 49 787 человек. На лечении находятся 19 591 человек. Общее количество проведенных тестов – 362 293.

В Армении с 16 марта по 11 сентября действовал режим ЧП. Теперь в стране ввели карантин, который продлится до 11 января 2021 года. Масочный режим в республике сохраняется.