ВОЗ призывает Армению и Азербайджан прекратить бои в Карабахе

Военный конфликт приводит к сильному сбою системы здравоохранения, и без того ослабленной из-за пандемии, заявили в организации

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. К защите медицинских работников, которые активно продолжают бороться с коронавирусом нового типа, призвала все стороны конфликта в Нагорном Карабахе Всемирная организация здравоохранения, говорится в заявлении регионального директора европейского отделения ВОЗ Ханса Клюге.

"Боевые действия уже способствуют резкому ускорению распространения COVID-19. Продолжающееся насилие и последующее перемещение населения будут усугублять неустойчивость ситуации в области здравоохранения. Конфликт приводит к прямому нарушению системы здравоохранения, еще больше обременяя ее, и без того напряженную из-за пандемии. Это происходит в то время, когда число случаев COVID-19 в Европейском регионе ВОЗ продолжает расти", - сказал он.

Как отметил Клюге, с конца сентября в результате боевых действий десятки тысяч гражданских лиц были вынуждены покинуть свои дома, сотни человек получили ранения или погибли.

"ВОЗ настоятельно призывает все стороны в конфликте защищать гражданское население и медицинские учреждения, ухаживающие за ранеными и больными, в соответствии с международным гуманитарным правом. В контексте COVID-19 особенно важно, чтобы все медицинские работники были защищены от насилия, чтобы они могли поддерживать меры реагирования на пандемию", - добавил глава европейского отделения ВОЗ.

Представитель ВОЗ также вновь призвал стороны к немедленному прекращению боевых действий.

Ситуация в Нагорном Карабахе

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и впервые всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.

Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями – Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.