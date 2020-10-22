Антирекорд в Азербайджане: за сутки выявили 825 случаев заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено в общей сложности 47 418 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 40 619 человек вылечились, 648 скончались

ТБИЛИСИ, 22 окт - Sputnik. В Азербайджане выявлено самое большое число заразившихся коронавирусом с начала пандемии - 825 человек за сутки, сообщает Sputnik Азербайджан.

Как сообщили в четверг в Оперативном штабе Кабинета министров, 171 человек вылечился и был выписан домой.

Шесть пациентов с положительным ответом теста на коронавирус скончались от обострения сопутствующих заболеваний.

Начиная с конца февраля в Азербайджане выявлено в общей сложности 47 418 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 40 619 человек вылечились, 648 скончались.

Число больных, проходящих лечение в больницах особого режима, составляет 6151 человек.

За прошедшие сутки в стране проведено 9457 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, всего за прошедший период проведено 1 260 193 теста.